Глава делегации ЕС на переговорах по "брекситу" Мишель Барнье заявил, что между сторонами сохраняются значительные расхождения по вопросу о правах граждан ЕС, проживающих в Британии.

"Британская позиция не позволяет таким лицам продолжать жить своей жизнью так, как они живут сейчас", — сказал он. По его словам, Европейский суд должен обладать юрисдикцией по делам, касающимся прав граждан стран ЕС, живущих в Соединенном Королевстве.

Он считает также, что Британия должна признать свои финансовые обязательства перед ЕС. Если этого не произойдет, не будет основы для обсуждения других вопросов, подчеркнул он.

В преддверии второго раунда переговоров, который начнется на следующей неделе, Барнье заявил, что ЕС разъяснил свою позицию по всем вопросам и теперь ожидает от Британии того же.

"Мы хотим, чтобы граждане ЕС в Британии имели те же права, что и британские граждане, проживающие в ЕС", — заявил он на пресс-конференции.

Это потребует наделения Европейского суда правомочиями гаранта этих прав, по той причине, что британские законы могут меняться в будущем, что само по себе создает неопределенность для европейцев, живущих в стране.

Британские законы также ограничивают возможности, например, воссоединения семей, что помешает европейцам в Британии перевозить в страну своих родственников. Британских граждан, проживающих в Испании, никто в этом праве не ограничивает.

Анализ — Адам Флеминг, корреспондент Би-би-си в Брюсселе

В ходе пресс-конференции Мишель Барнье сохранял спокойствие и юмор, заявив, что готов работать в выходные и в понедельник, который на будущей неделе во Франции также является нерабочим днем.

Барнье также любит подчеркивать свое детальное владение вопросами. Рыбное хозяйство? Когда-то он сам был министром рыбной промышленности во Франции. Ирландская граница? Он участвовал в подготовке Соглашений страстной пятницы по Северной Ирландии. Судьба Европейского банковского агентства в Лондоне? Он его и придумал.

Барнье готов использовать присущий ему шарм — он приветствовал журналистов по именам и помахал мне рукой, выходя к трибуне. Он отрицал, что его требования по признанию британских финансовых обязательств является выкупом или наказанием.

Впрочем, в его голосе зазвучали угрожающие нотки, когда он подчеркнул, что Британии придется столкнуться с последствиями своего решения выйти из ЕС. По его словам, эти проблемы, наряду с гарантиями прав европейцев и пограничными вопросами, должны быть решены до того, как начнется обсуждение будущего соглашения о торговле между Британией и ЕС.

Финансовые выплаты, которые требует ЕС, составляют от 60 до 100 млрд евро, и они покрывают предшествующие обязательства Британии по членству в союзе. Барнье отрицал, что ЕС требует от Британии выкупа за выход, и подчеркнул, что речь идет просто о сохранении доверия.

"Это не плата за выход, не выкуп — мы не просим ничего, кроме того, что Британия должна была выплатить в бюджет ЕС в качестве его члена", — заявил он.

Барнье также объявил, что во вторник встретится с другими британскими политиками, не входящими в правительство Терезы Мэй — среди них будет лидер оппозиции Джереми Корбин, представители палаты лордов и первые министры Шотландии и Уэльса.

"Я всегда подчеркивал, что буду выслушивать различные точки зрения в рамках британских дебатов, — заявил Барнье. — Но, конечно, переговоры будут вестись только с британским правительством".