В Евросоюзе выразили обеспокоенность ситуацией на западе Балканского полуострова. "Более чем когда-либо ранее" в регионе нарастают "сложности и напряжение", сказала верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.

Она также предупредила об опасности, что регион может превратиться в "шахматную доску для игры крупных держав". Свое заявление Могерини сделала в Брюсселе во время встречи глав МИД и оборонных ведомств стран ЕС.

Могерини впрямую не указала те силы, которые, с ее точки зрения, способствуют ухудшению обстановки на Балканах. В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию в нагнетании напряженности.

По его словам, РФ "принимает участие в разрушении стран на западе Балкан", что, по мнению британского политика, "полностью недопустимо". Джонсон сослался на пример Черногории, где местная генпрокуратура обвинила российские власти в причастности к неудавшемуся госперевороту в октябре 2016 года.

Федерика Могерини заявила, что ЕС намерен приложить все усилия для того, чтобы показать странам западнобалканского региона "европейскую перспективу". Многие из них — Сербия, Черногория, Македония и Албания — являются кандидатами на вступление в ЕС. Особенную обеспокоенность у Могерини вызывает положение в Македонии, где с 2015 года длится политический кризис. Глава европейской дипломатии опасается, что он может перерасти в межэтнический конфликт.

На встрече министров в Брюсселе было принято решение о создании общего центрального командного пункта для войсковых операций за границей. Одной из его ближайших задач будет подготовка спецмиссий, которые займутся обучением солдат в Мали, Центральной Африке и Сомали. В среднесрочной перспективе через центральный командный пункт могут координироваться и другие виды военных операций.

Таким образом, полагает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, коалиция по обороне и безопасности обретет конкретные очертания. По мнению фон дер Ляйен, этот шаг уже давно назрел. Президент Франции Франсуа Олланд дал понять, что считает создание коалиции по безопасности одним из ответов на избрание Дональда Трампа президентом США.