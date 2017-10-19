Один из столпов евросоюзного проекта — общий рынок товаров — начинает разваливаться под давлением гастрономических националистов. Франция, Италия и вслед за ними Испания и Греция пытаются на уровне ЕС добиться обязательной маркировку географического происхождения молока и молочных продуктов.

DELFI разобрался, почему подобный протекционизм не нравится Еврокомиссии и как его эффект почувствуют на себе потребители из стран Балтии.

Что такое "гарантия традиционности"

Дискуссии о том, какая информация должна быть на упаковке продуктов питания, идут в Европе уже не первый год. Список общих требований постоянно расширяется. Сейчас ЕС требует указывать присутствие возможных аллергенов (причем, с 2016 года не только на упакованной еде, но и в общепитах), химический состав продуктов, дату заморозки мяса и факт добавления протеинов, специфическое происхождение рафинированных масел и жиров и т.д. Но основанием для подобных решений была в первую очередь забота о безопасности и здоровье потребителей, а не открытый протекционизм.

Защищать свои национальные амбиции на европейском уровне производители продуктов питания до сих пор могли только через регистрацию своих национальных деликатесов в специальном европейском реестре. Патенты делятся на три категории:

"Защищенное указание происхождения" (англ. PDO — Protected designation of origin) — нечто может производиться, перерабатываться и готовиться только на определенной территории и с помощью используемых только там ноу-хау; "Защищенное географическое наименование" (PGI — Protected geographical indication) — по меньшей мере один из этапов производства, переработки или приготовления должен осуществляться на определенной территории; "Гарантия традиционности" (TSG — Traditional specialty guaranteed) — состав либо способ приготовления имеет выраженный традиционный характер.

В реестр традиционных продуктов с охраняемым указанием происхождения (PDO) включено свыше 600 продуктов, в реестр продуктов с защищенным географическом наименованием (PGI) — 720, в реестр продуктов с гарантированным традиционным качеством — более 50. Активнее всего свою национальную гастрономию защищают итальянцы (293 патента), французы (242) и испанцы (194). Для сравнения: Латвия до сих смогла записать на себя только пять наименований, получив "гарантию традиционности" для Янова сыра, "скландраушей" (пироги из ржаной муки с морковью), подсоленного ржаного хлеба, серого гороха и царникавской миноги.

Открытый протекционизм

Однако гастрономические сверхдержавы пытаются идти еще дальше. В прошлом году Италия и Франция подали в Еврокомиссию заявку на внедрение на своей территории обязательной маркировки страны происхождения молока и молочных продуктов. До сих пор такое требование в ЕС в обязательном порядке распространялось только на продукты из свинины, курятины, баранины и козлятины. Эти правила воспринимались как инструмент обеспечения безопасности с учетом регулярных вспышек эпидемий на европейских животноводческих фермах. В свою очередь, французы и итальянцы не скрывали, что ими движет желание поддержать своих фермеров, пострадавших от последствий молочного кризиса.

Согласно европейскому регулированию, странам-участницам разрешено вводить дополнительные обязательные правила маркировки товаров, включая указание страны происхождения, но для этого должны быть "особые основания". Еврокомиссия до сих публично призывала страны использовать принцип добровольной, а не обязательной маркировки, поскольку он в большей мере отвечает ценностям Евросоюза и идеалам свободного общего рынка. Рим получил отказ. А вот Парижу в Брюсселе пошли навстречу, разрешив в течение двух лет требовать от производителей обязательной географической маркировки.

В европейских СМИ упоминаются разные причины, почему команда Жан-Клода Юнкера "дала слабину" в отношении французов. По одной версии, подобным образом Брюссель хотел поддержать французский политический мейнстрим в борьбе за пост президента страны, подарив ему дополнительный предвыборный аргумент против лидера "Национального фронта" Марин ле Пен, традиционно пользующейся популярностью у жителей сельских регионов. Вторая версия — это еще один способ, как Еврокомиссия пытается компенсировать европейским фермерам ущерб от российского продуктового эмбарго.

Опасный прецедент

Как пишет влиятельное издание POLITICO, экономические и юридические эксперты настойчиво отговаривали Еврокомиссию от подобного шага. Среди возможных рисков упоминались "искажение" конкуренции (главным пострадавшим становится Бельгия, чей экспорт молочной и мясной продукции во Францию упал на 17% уже в прошлом году), увеличение административной нагрузки на бизнес (предпринимателям придется платить за новую упаковку и прохождение проверок) и, главное, создание опасного прецедента, подрывающего идею общего рынка ЕС.

Прогноз оказался на редкость точным. Власти Италии, не получив благословения Брюсселя, тем не менее разработали национальный закон о введении обязательной географической маркировки для молочной отрасли. Одновременно обсуждаются идеи, как подчеркивать "итальянскую идентичность" других традиционных продуктов — риса, пасты, овощей.

Схожие настроения наблюдаются и в других странах. Испания и Греция уже требуют у Еврокомиссии разрешения применить у себя французский опыт.

Цена патриотизма

Сама по себе идея гастрономического национализма имеет в Европе солидную поддержку со стороны политиков и населения. Согласно исследованию Eurobarometer, 84% граждан ЕС считают необходимым знать происхождение молока, 88% хотят видеть аналогичную маркировку на всех мясных продуктах. Реагируя на общественный запрос, в мае 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой содержится призыв к Еврокомиссии разработать для всего ЕС общие правила обязательной маркировки молока и молочных продуктов.

Для жителей Балтийского региона движение Европы в сторону продуктового протекционизма не сулит особой выгоды. Бренд "Ražots Latvijā" не столь раскручен, чтобы рассчитывать на увеличение экспорта латвийской сметаны или прирост потребления творога внутри страны. Однако с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что появление новых европейских стандартов по маркировке продуктов повысит их стоимость для конечных потребителей.

Что будет дальше

Алексей Димитров, юрист фракции "Зеленых" в Европарламенте:

Пока нельзя говорить о начале какого-то необратимого процесса распада общего рынка — сейчас дозволенные исключения охватывают лишь отдельные группы товаров. Многое зависит от того, как Еврокомиссия отреагирует на законодательные новшества Италии, которая в августе приняла обязательные правила по маркировке пасты и риса. Даже если Еврокомиссия не начнет процедуру нарушения против Италии, производители из других стран могут начать собственные судебные дела, ставя под сомнение соответствие национальных правил законодательству ЕС. Скорее всего, последнее слово скажет Суд ЕС, который в прошлом весьма скептически смотрел на исключения из правил общего рынка.

Насколько высока вероятность, что Еврокомиссия поддержит призывы Франции и Италии? Законодательные изменения пока не предвидятся — все-таки Комиссия должна защищать общий рынок. Вопрос только в том, насколько она будет гибкой, разрешая исключения. Против итальянских мер в отношении пасты и риса выступило 11 государств ЕС — скорее всего, они и в будущем будут противостоять ограничениям конкуренции. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и корпоративное лобби — крупные компании заинтересованы в продаже одного и того же товара с одинаковой маркировкой на территории всего общего рынка.