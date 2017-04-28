Так, среднеевропейский уровень одобрения участия своей страны в ЕС — 57%. В Литве и Эстонии процент "евро-оптимистов" даже выше — 65% и 67%, соответственно.

При этом в Латвии доля тех, кто видит от участия в ЕС только хорошее, за год снизилась на три процентных пункта. На эти же три процентных пункта выросла доля "евро-равнодушных". В Европе ни хорошо, ни плохо членство ЕС в среднем оценивают лишь 25% опрошенных.

А вот цифра в 10% — те, кто относится к ЕС негативно — не изменилась не только за последний год. Она не меняется уже семь лет подряд, с 2010 года.