Латвия занимает третье место в ЕС по использованию возобновляемых источников энергии в общем потреблении, свидетельствуют данные статистическое бюро Eurostat за 2015 год.

В 2015 году доля возобновляемой энергии в общем потреблении Латвии составляла 37,6%, что на 1,1 процентного пункта меньше, чем в 2014 году, и на 2,4 процентного пункта меньше, чем поставленные ЕС цели, которых Латвия должна достичь к 2020 году.

Больше, чем в Латвии, доля возобновляемых источников энергии в Швеции — 53,9% общего потребления, что на 4,9 процентных пункта выше целей, которых страна должна достичь к 2020 году. В Финляндии этот показатель составляет 39,3%, что на 1,3 процентного пункта выше поставленных целей.

Немного меньше, чем в Латвии, доля возобновляемых источников энергии в Австрии (33%). В Дании она составляет 30,8%, в Хорватии — 29%, в Эстонии — 28,6%, в Португалии — 28%, в Литве — 25,8%.

Самая низкая доля возобновляемых энергоресурсов в общей структуре потребления в 2015 году была в Люксембурге и на Мальте — 5%. Второй самый низкий показатель у Нидерландов — 5,8%, далее следуют Бельгия — 7,9% и Великобритания — 8,2%.

В целом в 2015 году поставленных ЕС целей уже достигла третья часть из 28 стран — Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Хорватия, Италия, Литва, Венгрия, Румыния, Финляндия и Швеция.

В целом ЕС до 2020 года планирует увеличить использование возобновляемых источников электроэнергии в общем объеме потребления до 20%. В 2015 году средний показатель составлял 16,7%, что на 0,6 процентного пункта больше, чем в 2014 году.