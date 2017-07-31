В 2016 году 37,1% жителей Латвии не могли позволить себе ежегодный отпуск вне дома длительностью более одной недели. Шестью годами ранее, в 2010-м, поехать в отпуск не могли 62,7% респондентов, сообщает Eurostat.

В ходе опроса выяснилось, что в среднем каждый третий житель ЕС (32,9%) не мог позволить себе недельного отдыха. В Румынии, Хорватии, Болгарии, Греции, Кипре и Венгрии больше половины населения не готовы оплатить свою поездку в отпуск. В Швеции этот показатель составляет 8,2%, в Люксембурге - 13,1%, в Дании - 13,7%.

В Латвии отпуск вне дома за шесть лет стал значительно доступнее - теперь его могут позволить себе 37,1% опрошенных. Похожая ситуация отмечена в Литве (в 2010 году - 63,1%, в 2016-м - 44,3%) и Эстонии (соответственно, 50,6% и 29,7%).