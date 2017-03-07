Сегодня мы празднуем Международный Женский день. То, что в 1908 году начиналось как день памяти забастовки женщин - членов профсоюза работниц текстильной промышленности, сегодня дает возможность женщинам во всем мире продемонстрировать свое стремление к политическому, экономическому и социальному равноправию.

В этом году контекст женского дня существенно отличается от того, что было в прошлом году. Заметен расцвет национализма, который представляет угрозу для нашей либеральной Европейской культуры, ценностей и прав человека - в том числе и прав женщин.

Европа устанавливала критерии прав женщин и подавала пример, которому следуют другие континенты. И это означает, что нам нужно защищать права женщин как у себя дома, так и за границей. С шестидесятых годов прошлого века наше общество изменилось. Однако многое еще только предстоит сделать. И мы должны обеспечить, чтобы нашим дочерям не пришлось проходить через те же самые сражения, в которых когда-то побеждали наши бабушки.

В современной Европе среди выпускников вузов женщин больше, чем мужчин. У женщин в Европе больше возможностей для работы, но они по-прежнему слишком широко представлены в отраслях с низкооплачиваемыми рабочими местами. Женщины по-прежнему зарабатывают в среднем на 16% меньше, чем мужчины на точно такой же работе. И женщины не в равной степени представлены на постах, связанных с принятием решений. Слишком многие женщины сталкиваются с дилеммой: как объединить работу с семьей?

Многие сильнейшие лидеры в Европе - женщины, но одного этого недостаточно. Равновесие полов в политике выравнивается, но слишком медленно - на данный момент 24% депутатов в парламентах стран ЕС являются женщинами. Один из самых больших неиспользованных потенциалов - предпринимательская деятельность, в которой сейчас женщины составляют всего 29%. Кроме того, в крупнейших предприятиях ЕС только 22% ведущих постов в 2016 году занимали женщины, и только около 5% были исполнительными директорами. Если на постах, где формируется политика и продвигаются перемены в обществе будет больше женщин, это позволит удовлетворить наши нужды эффективнее.

Уважительное отношение к разнообразию и индивидуальности - больше, чем политическая ценность в Европе. Это определяет нас как европейцев. Равноправие мужчин и женщин входит в основные права. Неравноправие означает и разбазаривание талантов: игнорируя неравноправие, мы не позволяем обществу использовать разные таланты и яркие идеи.

Глядя в будущее, мы стремимся сформировать такую Европу, в которой у женщин, претендующих на рабочее место, есть реальные шансы его занять. Мы хотим жить в Европе, где у мужчин и женщин будут равные возможности на использование отпуска по уходу за ребенком или пожилым родственником. Использование таких возможностей не должно быть обращено против них.

Многие женщины страдают от сексизма и домогательств на рабочем месте, на улице, в общественном транспорте или дома. Мы хотим такую Европу, в которой нет места насилию над женщиной, и мы хотим, чтобы существовали безопасные места, где женщины могут получить помощь.

Европейский союз - лучший инструмент для поддержки прав женщин в Европе и во всем мире. Работая вместе, мы можем создавать лучшие условия для женщин и добиваться реального равноправия. Равноправие - это не только предотвращение правовой дискриминации, но и обеспечение реальных возможностей для каждого. Ничья судьба не должна быть предопределена заранее - вне зависимости от пола, возраста, расы, сексуальной ориентации или чего-либо другого.

Сегодня самый лучший момент для того, чтобы посмотреть на мир и напомнить себе о том, что Европа - хорошее место для женщин. Но еще многое нужно сделать. В Международный женский день мы призываем всех женщин и мужчин в Европе присоединяться к нашей дискуссии и действиям. Мы все можем внести свой вклад. В Комиссии мы целенаправленно работаем для того, чтобы обеспечить равноправное отношение ко всем, и наша цель - сделать Европу лучше для всех нас и для наших детей. Однако у нас есть обязательства по отношению к женщинам и девочкам и за пределами Европы. Каждый по-настоящему получает права только тогда, когда их получают женщины по всему миру.

Федерика Могериги, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности;

Европейский комиссар по равноправию Сесилия Мальмстрем;

Европейский комиссар по вопросам занятости, социальным делам, навыкам и мобильности рабочей силы Марианна Тиссен;

Европейский комиссар по транспорту Виолетта Булц;

Европейский комиссар по делам внутреннего рынка, промышленности и малых и средних предприятий Эльжбета Беньковская;

Европейский комиссар по делам юстиции, потребителей и равенства Вера Юрова4;

Европейский комиссар по региональной политике Корина Крецу

Европейский комиссар по конкуренции Маргарет Вестагер

Перевод с латышского - Delfi