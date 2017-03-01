Общие расходы на здравоохранение в Латвии очень низки, это ограничивает доступность медицинской помощи и создает риски коррупции. Такие выводы содержатся в докладе Европейской комиссии о прогрессе Латвии в реализации реформ, пишет газета Neatkariga.

Доклад содержит оценку экономической и социальной ситуации в странах Европейского союза, и ситуация в системе здравоохранения Латвии не первый год критикуется европейскими экспертами.

В этом году доклад мало отличается от предыдущего, так как ситуация в здравоохранении оценивается как стабильно плохая, с отдельными исключениями.

"Предстоит еще много улучшений", — указывает Еврокомиссия, отмечая, что предполагаемая продолжительность жизни и число лет здоровья людей в Латвии — одни из самых низких в ЕС.