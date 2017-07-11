Европейская комиссия опубликовала свой первый рейтинг европейских городов, оценивая их с точки зрения культурного и креативного потенциала. Исследование под названием "Cultural and Creative Cities Monitor" сравнивает 168 городов в 30 европейских странах (28 стран ЕС, а также Норвегии и Швейцарии).

Результаты отчасти весьма неожиданные. Так, высокие баллы получили не только мегаполисы, но и небольшие провинциальные города. Ирландский Корк, например, опережает по числу культурных учреждений на душу населения Париж. Шведский Умео даст фору Берлину по динамичности креативного сектора экономики. А Лондон в списках лидеров вообще не значится.

Как подчеркивает Еврокомиссия, достижением является уже сам факт присутствия города в рейтинге. Из 168 участников исследования 93 являются обладателями титула "Культурная столица Европы", 22 получили от ЮНЕСКО звание "Креативный город", в 53 городах из списка регулярно проводятся международные фестивали культуры.

Успех познается в сравнении

Города оценивали по 29 параметрам, объединенным в 9 тематических групп, которые, в свою очередь, образуют три главные категории.

В категории "Cultural Vibrancy" оценивалась "культурная витальность" города, то есть количество его театров, концертных залов, музеев, кинотеатров и прочих учреждений культуры и уровень их посещаемости.

В категории "Creative Economy" учитывалась доля творческого сектора в общем "пироге" городской экономики.

Категория "Enabling Environment" была введена для оценки степени благоприятного влияния среды на развитие культуры и креативности: привлекателен ли город для образованных и талантливых людей, есть ли в нем учебно-образовательные возможности, открыты ли и толерантны его жители, какую политику в отношении культуры проводят городские власти, связывает ли города с прочим миром развитая транспортная инфраструктура.

Исследование, как говорится в заявлении Еврокомиссии, проводилось с целью найти и оценить культурные и креативные активы в масштабе Европы. Рейтинг, как надеются его инициаторы в Брюсселе, поможет отдельным городам увидеть свои сильные и слабые стороны и сделать соответствующие выводы.

Культурная жизнь не только в столицах

В суммарном рейтинге по всем параметрам победителями оказались Париж, Копенгаген, Эдинбург и Эйндховен. Каждый лидирует в своей подгруппе, образованной в зависимости от числа жителей города. Среди мегаполисов с населением более миллиона человек на втором месте после Парижа стоит Мюнхен, за которым следуют Прага, Милан и Брюссель.

В пятерку "самых культурных и креативных" городов с населением от 500 тысяч до миллиона человек вошли, кроме Копенгагена, Амстердам, Лиссабон, Стокгольм и Дублин. В группе городов с населением от 250 тысяч до 500 тысяч помимо лидера Эдинбурга числятся также Карлсруэ, Утрехт, Нюрнберг и Флоренция. Топ-5 городов с населением меньше 250 тысяч человек образовали Эйндховен, Линц, Хертогенбос, Корк и Гейдельберг.

Как показывает рейтинг, не только столицы имеют богатую и динамичную культурную жизнь. Небольшие города даже порой опережают мегаполисы. Особенно явно эта тенденция проявилась в профиле "идеального культурного и креативного города" Европы. Такого города, в котором выполнялись бы все требования к оптимальному развитию культуры и креативности, Еврокомиссия в Европе не нашла. Поэтому был составлен "собирательный" портрет, в котором объединили достоинства сразу восьми европейских городов.

Идеальным с точки зрения культуры и креативности является, таким образом, город — богатый культурными учреждениями, как ирландский Корк, активный в использовании своего культурного багажа, как Париж, интеллектуальный и инновативный, как голландский Эйндховен, предприимчивый в креативном секторе, как шведский Умео,сильный образованием и человеческим капиталом, как бельгийский Левен, открытый и толерантный, как шотландский Глазго, удобно расположенный на перекрестке транспортных магистралей, как Утрехт, проводящий столь же умную культурную политику, как городские власти Копенгагена.

В целом, как говорится в исследовании, все города с разнообразной и динамичной культурной жизнью имеют в сравнении с прочими городами целый ряд преимуществ. В них, как следует из исследования, лучше обстоит дело на рынке труда, выше уровень благосостояния, проживает больше людей с высшим образованием, намного больше молодежи, студентов, а также больше мигрантов из стран ЕС и со всего мира.

Немецкие города — среди лидеров

Германию в рейтинге "Cultural and Creative Cities Monitor" представляют 15 городов. Это — три "Культурные столицы Европы": Берлин, Эссен и Веймар, три "Креативные столицы" по версии ЮНЕСКО: Ганновер, Гейдельберг и Мангейм, девять городов, в которых проходят, по меньшей, мере два значимых международных фестиваля культуры: Бохум, Кельн, Дрезден, Франкфурт, Гамбург, Карлсруэ, Мюнхен, Нюрнберг и Штутгарт.

Мюнхен получил высокие баллы (2-е место среди 21 города) в категории "Creative Economy" за креативный профиль своей экономики, который обеспечивают баварской столице ее многочисленные издательства, концертные залы, оркестры, фестивали и лейблы звукозаписи мирового уровня.

Штутгарт по степени развитости "креативного сегмента экономики" проявил себя лучше всех других европейских городов в своей категории: 1-е место в группе из 34 городов. В Штутгарте и его окрестностях сосредоточено много фирм, специализирующихся на новых технологиях и видеоиграх, рекламных агентств и издательств. Штутгартская опера шесть раз удостаивалась звания "Оперный театр года" немецкоязычного пространства.