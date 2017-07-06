Европарламент настаивает на формальной приостановке переговоров о вступлении Турции в ЕС. Депутаты всех фракций проголосовали в четверг, 6 июля, за принятие соответствующего обращения к Еврокомиссии.

Приостановка переговоров предполагает, что Анкара больше не будет получать из Брюсселя деньги, необходимые для проведения реформ. Впрочем, принятый Европарламентом документ не обязателен юридически.

Между тем о полном прекращении переговоров, по мнению парламентариев, речь может идти только в том случае, если подвергаемая резкой критике конституционная реформа в Турции будет осуществлена без изменений. По мнению наблюдателей, это повредит принципу разделения властей и независимости органов юстиции в стране.

Незадолго до голосования в Страсбурге турецкий министр по делам ЕС Омер Челик заявил, что Турция по-прежнему добивается полного членства в Евросоюзе.