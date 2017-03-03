Как отмечается в пресс-релизе Европарламента, соответствующая резолюция была принята в рамках пленарного заседания в четверг, 2 марта. В своем заявлении депутаты отметили, что Еврокомиссия должна была пойти на эти меры почти год назад, в апреле 2016 г.

"Еврокомиссия по закону обязана принять меры для временного возвращения визовых требований для граждан США, с учетом того, что Вашингтон по-прежнему не предоставил безвизового доступа в США для пяти стран ЕС.

В рамках принятой резолюции депутаты Европарламента призывают комиссию принять необходимые меры "в течение двух месяцев".

Власти США до сих пор не отменили визы для граждан пяти стран ЕС: Болгарии, Кипра, Польши, Румынии и Хорватии. При этом американские граждане пока еще могут посещать ЕС без оформления виз.

Если какая-либо третья страна в рамках взаимного визового режима не снимает визовые ограничения в течение 24 месяцев после оповещения о том, что взаимность в визовом режиме отсутствует, Еврокомиссия обязана принять делегированный закон о приостановке безвизового режима с данной страной на срок до 12 месяцев.

После отправки оповещения властям США в апреле 2014 г. Еврокомиссия должна была принять данные меры до 12 апреля 2016 г., однако до сих пор не сделала этого".