Интересы граждан Евросоюза должны быть приоритетом и защищаться в полной мере, следует из постановления парламентариев касательно переговорного процесса. При этом необходимо довести до сведения британских властей, что после Brexit Объединенное Королевство "больше не сможет пользоваться подобными привилегиями", сказано в тексте постановления от среды, 5 апреля.

Соглашение, не включающее в себя эти принципы, не будет одобрено Европарламентом, а без одобрения Европарламента не будет соглашения о выходе Великобритании из ЕС. За постановление проголосовали в Страсбурге 516 депутатов, 133 выступили против — в основном правые популисты и "евроскептики".

Далее в постановлении указано, что Великобритания должна соблюсти "все свои правовые, финансовые и фискальные обязательства". По оценкам экспертов в Брюсселе, они составляют в общей сложности 60 миллиардов евро, отмечает агентство AFP. В эту сумму входят, например, выплаты пенсий британским чиновникам, работавшим в учреждениях Евросоюза.

Условия доступа к единому рынку ЕС

Кроме того, Европарламент подтвердил свою позицию в отношении возможности доступа Великобритании к внутреннему рынку Евросоюза. Согласно ей, это будет возможно лишь в том случае, если гражданам ЕС будет предоставлено право проживания и трудоустройства на британской территории, а также если Лондон примет юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Британское правительство отвергает эти условия.

На требование премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о параллельном проведении переговоров о выходе из ЕС и будущих взаимоотношениях Лондона с Брюсселем Европарламент ответил четким отказом. Единственно возможным компромиссом парламентариям представляются переговоры о правилах осуществления трехлетнего переходного периода, но не на ранних стадиях Brexit.

Фараж назвал евродепутатов мафиози и гангстерами

Со своей стороны ярый поборник Brexit, лидер правопопулистской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж 5 апреля обвинил Европарламент в шантаже. "Вы ведете себя как мафия. Вы считаете нас заложниками. Но это не так. Мы имеем полную свободу для выхода", — заявил он в Страсбурге на заседании парламента.

В ответ председатель Европарламента итальянец Антонио Таяни заявил, что сравнение европейского органа власти с мафией неприемлемо, на что Фарадж отреагировал синонимом. "Я понимаю особенности национальной уязвимости и заменю это выражение на "гангстеры". Именно так к нам и относятся. Мы получили письмо с вымогательскими требованиями", — парировал популист.

27 стран Евросоюза намерены завершить работу над директивами по переговорам о выходе Великобритании из ЕС в конце апреля на саммите в Брюсселе.