По данным Euobserver, в настоящее время на территории Евросоюза действуют более 5000 международных преступных группировок. По сравнению с 2013 годом количество организованных преступных сообществ увеличилось почти на 1500.

В докладе, который Европол озвучил 9 марта, подчеркивается, что нельзя говорить только о том, что в ЕС стремительно увеличивается количество банд. На этот показатель, скорей, повлияла более кропотливая работа органов правопорядка.

"В 2017 году в докладе определены около 5000 международных организованных преступных групп, в отношении которых Европол начал расследование", — заявил директор Европола Роб Уэйнрайт, добавивший, что граждане ЕС составляют в этих группировках лишь 60%.

"Главными двигателями организованной преступности в Евросоюзе стали подделка документов, отмывание денег, торговля в Сети нелегальными товарами и услугами", — говорится в документе.

Многие международные банды задействованы сразу в нескольких видах преступлений: например, если речь идет о подделке документов, то очевидно, что группа занимается и подпольной перевозкой нелегалов.

Как отмечается в докладе, в 2015 году — в разгар кризиса с беженцами в ЕС — на провозе нелегалов преступники заработали около 5,7 млрд. евро. В прошлом году их прибыль упала до 2 млрд. евро.

Еще один источник доходов преступных групп — контрабанда наркотиков, в которую все чаще втягивают водителей грузовиков и такси.