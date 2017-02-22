За четверть века 28 стран Евросюза сделали огромный рывок в своем экономическом развитии, но при этом потребление энергии в ЕС не только не увеличилось, но даже сократилось. В 2015 году оно было ниже, чем в 1990 году, подсчитало европейское статистическое ведомство Eurostat в Люксембурге.

В 2015 году государства-члены ЕС израсходовали 1626 миллионов тонн условного топлива (нефтяного эквивалента). Это на 2,5% меньше, чем в 1990 году, и на целых 11,6% меньше, чем в 2006 году, когда был достигнут пик энергопотребления, отмечается в сообщении Eurostat.

Таким образом, до середины нулевых годов спрос на энергию в Евросоюзе нарастал, так что широкомасштабным энергосбережением европейцы, по сути дела, занимаются лишь последние десять лет.

Три ключевых тренда в европейской энергетике

Согласно представленному Eurostat графику, энергопотребление в ЕС начало снижаться в 2007 году (это был период быстро растущих цен на нефть), резко упало в 2009 году из-за всемирного экономического кризиса, после его окончания заметно выросло в 2010 году, но с 2011 года вновь ускоренными темпами пошло на убыль. При этом экономический рост в большинстве стран ЕС продолжился. Так что курс на энергосбережение вот уже несколько лет дает зримые результаты.

Сокращение энергопотребления в ЕС — это первый тренд, на который указывает Eurostat. Второй тренд состоит в том, что это сокращение сопровождается устойчиво падающим спросом на ископаемые энергоносители — нефть, газ, уголь. И хотя они, безусловно, по-прежнему остаются основой европейской энергетики, их доля уменьшается: с 83% в 1990 году до 73% в 2015-м.

Это — наиболее тревожный тренд с точки зрения России, для которой страны Евросоюза являются важнейшим рынком сбыта нефти и газа и крупным покупателем угля.

Впрочем, Eurostat указывает и на третий тренд, и вот он является для российских экспортеров весьма обнадеживающим: зависимость входящих в ЕС государств от импорта энергоносителей неуклонно растет. Если в 1990 году они ввозили из третьих стран лишь чуть более половины необходимых им ископаемых энергоносителей (53%), то к 2015 году этот показатель вырос почти до трех четвертей (73%).

Зависимость крупных стран от импорта энрегоносителей растет

Самый резкий рост зависимости от импорта ископаемого топлива наблюдается в Великобритании. В 1990 году, когда добыча нефти и газа в Северном море еще была на подъеме, а родные недра продолжали обеспечивать британцев углем, доля привозных энергоносителей составляла всего 2%. В 2015 году, когда многие нефтегазовые месторождения истощились, а все шахты окончательно закрылись, степень зависимости от импорта выросла до 43%.

Сопоставимая динамика — в Нидерландах, которые одно время тоже в значительной мере сами обеспечивали себя нефтью и газом из Северного моря: в 1990 году им приходилось импортировать 22%, а в 2015 году — уже 56% ископаемых энергоносителей. В Польше, где четверть века назад основу энергетики составлял отечественный уголь, зависимость от импорта была минимальной — всего 1%. Сокращение использования угля по экономическим и экологическим причинам увеличило этот показатель до 32%.

Впрочем, все эти страны энергетически еще достаточно автономны по сравнению с Германией — крупнейшим европейским потребителем энергии (она сжигает 19% всего условного топлива в ЕС). Зависимость ФРГ от импорта ископаемых энергоносителей возросла за четверть века с 53% до 79%.

Хорошие перспективы для российских компаний

Глядя на эти цифры, понимаешь: у российского"Газпрома", активно продвигающего в настоящий момент проект газопровода "Северный поток-2", имеются весьма серьезные экономические аргументы в его пользу. Ведь вместе с уже действующим "Северным потоком" две новые мощные трубы способны обеспечить самым экологичным углеводородным топливом — природным газом — как Германию, так и Нидерланды с Великобританией, а при соответствующем спросе — и Польшу.

Правда, повсюду в Европе наблюдается отмеченный Eurostat тренд к сокращению доли ископаемых энергоносителей. Однако этот процесс идет крайне неравномерно. Радикальнее всех (с 91% до 69%) эту долю за 25 лет сократила Дания, один из первопроходцев в деле использования возобновляемых источников, главным образом ветра. В результате Дания меньше всех стран ЕС зависит сегодня от импорта углеводородов.

В то же время энергетика Кипра, Нидерландов, Ирландии и Польши более чем на 90% использует ископаемые энергоносители, а в среднем по ЕС этот показатель составляет, как уже отмечалось, 73%.

Есть только три страны, в которых выработка энергии менее чем на 50% зависит от нефти, газа и угля. Это Швеция (30%), Финляндия (46%) и Франция (49%). Во всех трех случаях это обусловлено главным образом развитием атомной энергетики.

Все это означает, что государства ЕС, несмотря на очевидный тренд к сокращению доли ископаемого топлива, еще долго будут использовать углеводороды, прежде всего — газ и нефть. При этом европейцам ввиду истощения собственных запасов придется все активнее их импортировать.

Так что у российских энергетических компаний — хорошие перспективы на европейском рынке, а потому Россия должна быть заинтересована в стабильных отношениях с Евросоюзом и в экономическом процветании входящих в него стран. Ведь оно — гарант их платежеспособности.