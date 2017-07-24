В документе сказано, что один из вариантов действий ЕС — потребовать от администрации президента США Дональда Трампа "публичных или письменных подтверждений", что санкции не затронут ЕС.

Кроме того, Брюссель может ограничить действие на территории Европы тех мер, которые не будут учитывать интересы ЕС. Еще они вариант — принять ответные меры в соответствие с нормами ВТО.

По мнению главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, ответные меры должны последовать, если антироссийские санкции США повлияют на энергетические компании Европы. Как подчеркнула FT, ЕС "должен быть готов ответить в течение нескольких дней" после введения антироссийских ограничительных мер.

Ранее Reuters сообщило, что ЕС предупредил США о "непредвиденных последствиях" новых антироссийских санкций и призвал Вашингтон скоординировать действия с партнерами G7. Германия, в частности, заявила о возможном "возмездии" США, если санкции затронут немецкие фирмы, занимающиеся строительством "Северного потока-2".

22 июля палаты Конгресса США согласовали законопроект об антироссийских санкциях. Представитель Белого дома Сара Сандерс сказала в эфире ABC News, что Белый дом поддерживает эту инициативу.

Законопроект внесли в Конгресс члены демократической партии. Согласно проекту, США будут противодействовать строительству "Северного поток-2", а также сократят срок предоставления кредитов для находящихся под санкциями российских банков с 90 до 14 дней.

Кроме того, у президента США будет право применить санкции к компаниям или лицам, оказавшим финансовую, информационную или технологическую поддержку проектам российских экспортных трубопроводов.