После скандала с поставками газовых турбин Siemens в Крым Германия выступает за ужесточение европейских санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на немецких дипломатов.

Ограничительные меры, в соответствии с данными собеседников агентства, могут быть введены в отношении ряда сотрудников Минэнерго и российской компании, занимавшейся доставкой турбин Siemens с Таманского полуострова на территорию аннексированного у Украины Крыма. Не исключено, что тема санкций будет внесена в повестку дня заседания постоянных представителей стран ЕС 26 июля.

О поставке двух газовых турбин марки Siemens в порт Севастополя с Таманского полуострова стало известно 5 июля. Позже в Крыму были обнаружены еще две турбины Siemens. Российская компания "Технопромэкспорт" изначально закупила технику для строительства электростанции на Тамани.

В заявлении, распространенном 21 июля, руководство Siemens заявило, что российские партнеры направили оборудование в Крым в нарушение договорных обязательств и в нарушение санкций, наложенных ЕС на этот регион. В заявлении также было сказано, что Siemens продолжит судебное преследование должностных лиц "Технопромэкспорта", ответственных за незаконное перемещение турбин, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного.

Siemens принял решение разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями о поставках оборудования для электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Помимо этого, Siemens продаст миноритарную долю в российской компании "Интеравтоматика", которая предлагает продукты и услуги в области систем управления электростанциями.

Кроме того, немецкий концерн решил прекратить поставки оборудования для электростанций российским компаниям, контролируемым государством.