"Роттердам — это город Эразма [Роттердамского], полностью разрушенный нацистами, мэром которого сегодня является выходец из Марокко. Если кто-то видит фашизм в Роттердаме, то эти люди совершенно оторваны от реальности", — заявил Туск.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявил, что никогда не примет сравнения современных европейских правительств с нацистами. "Если вы проводите сравнения с тем периодом, то это совершенно недопустимо. Тот, кто это делает, дистанцируется от Европы, а не пытается в нее войти", — сказал он.

Отношения между Анкарой и Гаагой резко ухудшились после того, как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.

Турецкие политики собирались убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать на предстоящем в апреле референдуме изменения в конституции страны, значительно расширяющие полномочия президента. Правительство Нидерландов объяснило запрет на проведение мероприятий соображениями безопасности.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию в использовании нацистских методов, а турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды "столицей фашизма".

Накануне Эрдоган также обвинил власти Нидерландов в неспособности предотвратить массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году, а премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал слова турецкого президента ложью.