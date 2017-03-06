Латвия занимает 20-е место в ЕС по уровню развития цифровой экономики и общества, свидетельствует опубликованный Еврокомиссией индекс DESI за 2017 год.

Наиболее развитой в цифровом отношении страной в ЕС является Дания. Последующие позиции за ней занимают Финляндия, Швеция, Голландия, Люксембург, Бельгия, Великобритания и Ирландия. В десятку также вошла Эстония, тогда как Литва занимает 13-е место, а Латвия - 20-е. Наиболее отстающими от остальных по оснащенности интернетом странами в ЕС являются Румыния, Болгария и Греция.

Индекс DESI учитывает пять основных параметров: доступность высокоскоростного интернета, цифровые навыки населения, уровень использования интернета, использование цифровых технологий в бизнесе, а также цифровые общественные услуги.

С точки зрения доступности интернета и уровня его использования Латвия опережает среднеевропейские показатели. Особенно заметно выросла доля пользователей, которые используют интернет для совершения покупок. Растет также использование цифровых общественных услуг. В то же время, Латвия выглядит значительно хуже в сфере использования цифровых технологий в бизнесе.

Еврокомиссия отмечает, что ЕС делает успехи. Однако, разрыв между странами с наилучшим и наихудшими показателями в рассматриваемой области остается чересчур большим. Вице-президент ЕК Андрус Ансип, ответственный за единый цифровой ранок, отметил: "С течением времени Европа становится все более дигитализированной, однако, некоторым странам это дается нелегко. Для того, чтобы из единого цифрового рынка извлечь максимальную пользу, все страны-члены должны увеличить инвестиции. Мы не хотели, чтобы цифровая Европа развивалась с разными скоростями. Мы должны сотрудничать во имя того, чтобы Европейский Союз стал мировым цифровым лидером".