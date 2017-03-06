Четыре страны Евросоюза — Ирландия, Германия, Дания и Австрия — настаивают на изменении правил выплат пособий по уходу за детьми. В частности, они хотят, чтобы ежемесячное пособие было бы меньше, если дети проживают в другом государстве-члене ЕС.

Министр по делам социальной защиты Ирландии Лео Варадкар заявил, что поддерживает создание на территории Евросоюза единой системы, которая бы идентифицировала детей, получающих пособия из других стран-членов ЕС. Часть европейских стран уже назвала спорные правовые изменения дискриминационными.

По данным EURACTIV.com, против этих изменений активно выступают представители Чехии, Словакии. Эстонии, Словении, Польши, Латвии, Румынии, Венгрии и Италии.

По данным Министерства финансов ФРГ, большая часть детей, получающих пособия от Германии, проживают в Польше, Болгарии, Румынии и Хорватии. Что же касается пособий от Австрии, то больше всего их получают дети, проживающие в Венгрии (31 000 человек), Словакии (29 000 человек) и Польше (около 18 000 человек).

Согласно законодательству Германии, ежемесячное минимальное пособие по уходу за ребенком составляет 192 евро. В Австрии эта сумма чуть ниже — 111, 80 евро. Ирландия ежемесячно платит за каждого ребенка по 140 евро, в Дании эта сумма может варьироваться от 41 евро (подростки в возрасте 15 — 17 лет) до 200 евро (до двухлетнего возраста).

Для сравнения: ежемесячное пособие по уходу за детьми в Польше составляет от 22 до 31 евро, в Латвии — 171 евро в месяц за ребенка в возрасте до 1,5 лет, а затем 11,38 евро в месяц.