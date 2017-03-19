Есть основания считать, что Германия уже сейчас руководит процессами в Европейском союзе, но проблема в том, что Германия, вероятно, не хочет этим заниматься, заявил в интервью агентству LETA депутат Европарламента Кришьянис Кариньш, комментируя будущее Европы после выхода Великобритании из ЕС.

С точки зрения Латвии выход Великобритании из ЕС ни в коей мере не желателен, добавил он.

"В США сейчас президент, который, глядя на Европу, говорит – разбирайтесь с собой сами. Мы понимаем, что это пойдет не на пользу самим американцам. Если они не поддержат порядок в мире, а они сейчас единственные, кто способен это делать, они пострадают, вопреки разным мнениям. В ЕС сейчас возникла известная неясность. В ЕС уже давно руководит Германия, хотя говорится о тандеме Германии и Франции. Когда начались события на Украине, канцлер Германии Ангела Меркель, как я это понимаю, взяла "за шкирку" президента Франции Франсуа Олланда, чтобы он был рядом и никто не сказал бы, что Германия пытается все решать одна", - сказал Кариньш.

Ясно, что именно Германия всем руководит, но проблема в том, что сама Германия, вероятно, руководить вообще не хочет.

"Нужно помнить историю – Германия развязала две мировых войны. Немцы хорошо это осознают, им регулярно напоминают. Они не хотят быть слишком сильными, потому что немного боятся своей тени. Нам была бы выгодна сильная Германия, потому что она может сдержать Россию, Францию и заодно еще договориться с Великобританией. Но Германия к этому не совсем готова. Экономической власти необходима дипломатическая власть, а ей – военная. У Германии экономическая власть есть, дипломатическая частично, а военной нет. В Германии вооруженные силы специально оставлены в роли пасынка", - считает евродепутат.