"Выходя из ЕС, мы, как по альтруистическим, так и по эгоистическим причинам хотим, чтобы ЕС оставался по-прежнему успешным",- заявил Дэвис. По его словам, Великобритания хочет, чтобы ЕС оставался стабильным и мощным и чтобы он играл значительную роль на глобальной арене, а для Британии полезно иметь сильного, стабильного и эффективного партнера.

Дэвис подтвердил, что Великобритания продолжит вносить вклад в безопасность и стабильность Европы. "Выход из ЕС ничуть не означает, что мы прервем работу в этом направлении",- заявил Дэвис. В вопросах юстиции и внутренних дел британское правительство надеется сохранить все нынешние отношения и участие как в борьбе с терроризмом, так в инфообмене и в европейской полиции Европол, отметил он.

Касаясь будущего экономических отношений, Дэвис подчеркнул, что Великобритания желает такого всеохватывающего договора о свободной торговле, какой только возможен.

Относительно свободного перемещения рабочей силы Дэвис сказал, что Великобритания не намерена следовать политике, которая пошла бы вразрез с интересами каких-либо государств.