Договоренности о комплексе мер предотвращения нелегальной миграции в Европу достигли на встрече в Риме в понедельник, 20 марта, министры внутренних дел семи европейских и трех африканских государств: Италии, Германии, Франции, Австрии, Мальты, Словении и Швейцарии, а также Ливии, Туниса и Алжира В частности, создана "контактная группа", которой поручено координировать их совместные действия, передает агентство AFP.

"Конечно, мы не могли решить все, и никто из нас не имел в кармане готового решения", — заявил по окончании встречи глава МВД Италии Марко Миннити. Но важным итогом совещания стало соглашение о сотрудничестве в контроле за миграцией из стран Африки. Среди тем, обсуждаемых в Риме, были усиление системы береговой охраны Ливии, борьба с причинами миграции, защита беженцев, совместные действия против контрабандистов, переправляющих беженцев.

С 2014 года в Италию из стран Африки, прежде всего через Ливию, прибыли более 500 тысяч нелегальных мигрантов. Только за первые месяцы 2017 года их число превысило 20 тысяч человек.

Решения участников римской встречи вызвали не только положительные отклики, но и критику, прежде всего от правозащитных организаций. Глава организации Pro Asyl Гюнтер Буркхардт назвал неприемлемым сотрудничество стран Европы с диктаторскими режимами Африки. По его словам, европейские политики стремятся лишь к тому, чтобы остановить беженцев на предельно раннем этапе.