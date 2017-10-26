Европейский парламент в этом году присудил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова демократической оппозиции Венесуэлы и политическим заключенным. Демократическая оппозиция Венесуэлы получит премию в размере 50 000 евро. Церемония награждения состоится в Страсбурге 13 декабря.

Лауреаты были выбраны из трех номинантов-финалистов на совещании руководителей политических фракций Европарламента, а результаты объявил президент ЕП Антонио Таяни на заседании в Страсбурге.

Объявляя лауреата, глава Европарламента призвал к переходу к демократии в Венесуэле. С начала года в Венесуэле убиты более 130 человек в уличных протестах, большинство из них — в антиправительственных демонстрациях. Более 500 человек были "произвольно" отправлены в тюрьму, отметили в Европарламенте.

Таким образом учредитель награды — Европарламент хочет поддержать борьбу в Венесуэле за свободу и демократию, заявил представитель Европейской народной партии Хосе Игнасио Салафранка.

По словам представительницы Европарламента, от лица венесуэльской оппозиции награду получат председатель де-факто лишенного власти парламента страны Хулио Борхес, а также другие оппозиционные лидеры и политические заключенные, уточняет Deutsche Welle.

Венесуэла последние несколько лет находится в политическом кризисе — партия власти постоянно ограничивает права граждан и нарушает конституцию. На протяжении многих месяцев оппозиция в Венесуэле ведет ожесточенную борьбу за власть против левого правительства Николаса Мадуро.

Правящая партия страны неуклонно ограничивала принципы правового государства, и в марте этого года Верховный суд страны лишил демократически избранную Национальную ассамблею полномочий высшего законодательного органа.

Количество политзаключенных в Венесуэле на данный момент превышает 600 человек, сообщает местная правозащитная организация Foro Penal Venezolano. Среди заключенных оказались и известные лидеры оппозиции — Леопольдо Лопес, Антонио Ледесма, Даниэль Севальос, Джон Гойкоэчеа, Лоран Салех, Альфредо Рамос и Андреа Гонсалес.

В июле в Венесуэле прошли выборы в Национальную конституционную ассамблею — учредительное собрание, призванное выработать новый проект конституции страны. Создание ассамблеи было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. Ряд стран Латинской Америки заявили, что не признают результаты голосования. США назвали выборы в ассамблею "ударом по демократии во всем полушарии".

Оппозиция Венесуэлы также не признает итоги выборов и провоцирует массовые акции протеста против действий властей. По мнению оппозиционеров, президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен использовать ассамблею для роспуска демократически избранного оппозиционного парламента и расширения собственных полномочий, сообщает newsru.com.

Генпрокуратура Венесуэлы потребовала прекратить деятельность ассамблеи, поскольку в ходе выборов в нее были допущены нарушения. В итоге с должности сняли главу ведомства. Это подтвердило опасения оппозиции, что ассамблея будет использовать свои полномочия для искоренения любой критики правящего режима. В августе ассамблея приняла закон, который позволяет ей контролировать все органы государственной власти в стране.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Премию присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод, за развитие демократии и отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству и защиты прав меньшинств. Номинантов на премию выдвигают депутатские фракции Европарламента или группы депутатов, которые должны собрать в поддержку своего кандидата не менее 40 подписей.

В 2016 году премия Сахарова была присуждена пережившим насилие со стороны "Исламского государства" езидкам — правозащитницам Надие Мурад и Ламийе Аджи Башар. В 2015-м премию получил писатель и активист из Саудовской Аравии Раиф Бадави, создавший сайт Free Saudi Liberals. Он был арестован в 2012 году и приговорен к 10 годам тюрьмы, тысяче ударов плетью и крупному штрафу за оскорбление ислама.

В 2014-м Европарламент присудил премию врачу-гинекологу из ДР Конго Денису Муквеге за работу по реабилитации женщин-жертв сексуального насилия в военное время.