Депутаты Европарламента договорились, что в 2018 году приоритетами бюджета ЕС будут новые рабочие места для молодежи, миграция и изменения климата, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Европарламента в Латвии Сигне Знотиня-Знота.

Депутаты считают, что бюджет нужно составлять так, чтобы в его рамках можно было реагировать на несколько кризисов одновременно и он обеспечивал бы безопасность граждан ЕС.

В качестве основного приоритета упоминается создание новых рабочих мест, преимущественно для молодежи. Европарламент требует адекватного финансирования для Инициативы молодежной занятости и увеличения финансирования для программы студенческого обмена "Erasmus+".

Миграция и кризис беженцев названы приоритетами потому, что депутаты обеспокоены недостаточностью нынешнего бюджета ЕС для борьбы с этой проблемой, сказала Знотиня-Знота.

Также были отмечены такие приоритеты, как укрепление внешней границы ЕС, борьба с международным терроризмом, радикализацией организованной преступностью.

Приоритеты являются первым документом в процедуре составления бюджета ЕС.