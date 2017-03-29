Письмо доставил посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. В документе Мэй извещает Брюссель о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского союза.

Согласно Лиссабонскому договору, на переговоры об условиях выхода из ЕС отводится два года. Ожидается, что переговоры начнутся в апреле-мае. При обоюдном согласии стороны могут продлить этот срок. Ключевые темы переговоров — законодательство, торговля и миграция.

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме в июне 2016 года. За "брексит" проголосовали 51,9% участвоваших в референдуме. В марте этого года закон о "брексите" был принят парламентом и одобрен королевой.