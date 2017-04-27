Министр принял участие в заседании совета по общим делам ЕС в Люксембурге в составе представителей из 27 государств ЕС, во время которого обсуждались основные направления в переговорах о выходе Великобритании из состава Евросоюза, проект которых подготовил Евросовет.

Говоря о позиции Латвии, Ринкевич подчеркнул, что все 27 стран-участниц ЕС и впредь должны демонстрировать единую позицию в переговорах с Соединенным королевством.

"Интересы есть у всех, поэтому и решение будет общим. Единый общий рынок, равное соотношение прав и обязанностей и честное соблюдение интересов всех стран-участниц являются теми основными принципами, которых следует придерживаться во время переговоров с Великобританией", — подчеркнул министр.

Он также отметил, что гарантия соблюдения прав граждан Европы, в том числе Латвии, должна быть приоритетом в ходе переговоров. "Важно, чтобы Соединенное королевство выполняло все ранее взятые на себя обязательства как страна-член ЕС, в том числе в реализации политики сплоченности и общей сельскохозяйственной политики", — сказал Ринкевич.

Планируется, что основные направления переговорного процесса будут утверждены 29 апреля на заседании Евросовета.