Двухдневный саммит ЕС в Брюсселе, который окончился 10 марта, завершился без совместного итогового заявления и вскрыл принципиальные разногласия между членами европейского сообщества.

По итогам первого дня саммита, когда во встречах принимали участие все 28 его членов (включая готовящуюся к выходу Великобританию), Польша отказалась подписывать итоговое заявление независимо от его содержания. В результате документ, обобщающий повестку первого дня переговоров, был обнародован от имени председателя Европейского совета и поддержан 27 участниками саммита.

Протест Польши был связан с переизбранием экс-премьера этой страны Дональда Туска на пост главы Европейского совета. Варшава считает, что он грубо нарушил принцип нейтралитета, вмешавшись во внутренние дела Польши. Критика в его адрес связана с тем, что Туск фактически высказался в поддержку введения Брюсселем санкций против Варшавы за отказ от "верховенства закона и стандартов демократии". Польское правительство считает, что решение о его переизбрании было принято под давлением Берлина.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отреагировала на эти обвинения довольно сдержанно: "За второй срок Дональда Туска высказались 27 стран-членов (ЕС), и это 27 самостоятельных государств. Одно из них — Германия, а 26 из них — это не Германия".

В отличие от Меркель целый ряд участников саммита открыто высказали недовольство демаршем Польши, а президент Франции Франсуа Олланд напомнил польскому премьеру Беате Шидло, что ее страна является самым крупным получателем финансовой помощи из бюджета Евросоюза.

Лидер польского правительства в ответ заявила: "Если европейские политики будут считать, что можно шантажировать государства, угрожая, что не будет денег на какой-то проект, это значит, что у Евросоюза печальные перспективы".

Уладить спор снова попыталась Меркель, заявив, что никто не собирается пересматривать вопрос финансовой помощи в ближайшие годы.

"Европа двух скоростей" подходит не всем

Однако назначение Туска оказалось не единственным поводом для недовольства Польши. Во второй день саммита, 10 марта, проходила неформальная встреча лидеров 27 стран-членов ЕС — уже без Великобритании, поскольку на ней готовилась совместная декларация к 60-летию подписания Римского договора — одного из основополагающих документов Евросоюза. Декларация, как ожидается, будет принята 25 марта на юбилейной встрече в Риме.

В ходе обсуждения канцлер Германии Ангела Меркель снова высказала идею "Европы двух скоростей", которая предполагает возможность выбора каждым членом Евросоюза присоединяться или не присоединяться к тем или иным интеграционным шагам. Она призвала не воспринимать эту концепцию как путь к формированию некоего "эксклюзивного клуба" внутри ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также попытался развеять опасения, что реализация этой идеи приведет к своего рода железному занавесу между Востоком и Западом внутри ЕС.

Однако польский премьер Беата Шидло заявила, что ее страна "никогда не согласится на "Европу разных скоростей", поскольку это приведет к дезинтеграции ЕС". При этом ранее, во время визита Меркель в Польшу, когда канцлер говорила об этой идее, Шидло не стала ей возражать.

Спор о беженцах

Кроме того, среди недовольных на брюссельском саммите снова оказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Будапешт не согласен с одним из пунктов проекта декларации, посвященной 60-летию Римского договора. Речь идет о призыве "гуманно и эффективно" работать над миграцией.

Орбан заявил: "Наша цель состоит не в том, чтобы пускать мигрантов в Европу надлежащим образом, наша цель — не допустить, чтобы мигранты вообще попали в Европу". По его словам, Венгрия либо не будет участвовать в обсуждении миграционного вопроса на встрече в Риме, либо в итоговой декларации будет отдельно прописано мнение Будапешта.

Символическим знаком всех политических разногласий в Евросоюзе на нынешнем саммите, как отмечает AFP, стало решение руководства ЕС отказаться от традиции так называемых "семейных фото", на которых совместно позируют все лидеры стран-членов Евросоюза.

Дипломатические источники, правда, утверждают, что это связано не с политикой, а с попыткой ухода от "консервативного образа" саммита и сокращением времени на его проведение.