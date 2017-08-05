Как отметил Дэниэль Малхолл, посол королевства в Ирландии, большинство заявлений в 2017 году о получении ирландского паспорта поступило от британцев, которые опасаются потерять право жить и работать в ЕС после выхода королевства из состава блока, информирует gazeta.ru.

"Люди во всем мире, многие из них, возможно, британцы, живущие в Европе, хотят получить ирландские паспорта, чтобы защитить свои позиции на будущее", — отметил Малхолл.

Предполагается, что свободное передвижение граждан между Британией и ЕС прекратится в марте 2019 года. Также в соответствии с планом Британия будет стремиться как можно быстрее достигнуть с европейскими странами соглашения о правах британцев, живущих в ЕС, и граждан европейских стран, живущих в Британии.

Как сообщалось, в середине июля Евросоюз и Великобритания не смогли достичь прогресса в первом раунде переговоров по конкретным аспектам Brexit. Принципиальные разногласия остаются в первую очередь по будущим правам граждан Великобритании и ЕС на территории друг друга. Переговоры между сторонами продолжатся в конце августа.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что хотя миграция оказывала "фантастический эффект на энергию и динамичность экономики", "это не означает, что ее нельзя контролировать".

Новые меры по сдерживанию миграции были включены в план реализации выхода Британии из ЕС. Согласно плану, приоритетами в рамках новой системы будет возмещение недостатка рабочей силы в отдельных отраслях и помощь желающим получить в Британии образование.

Сумма финансовых претензий Брюсселя к Лондону достигает 100 млрд евро. Великобритания до сих пор исключала возможность выплаты такой компенсации.