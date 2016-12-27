Таким образом Европейский суд удовлетворил прошение польской нефтегазовой компании PGNiG, которая в начале декабря через свою германскую "дочку" PST оспорила решение Еврокомиссии, исключившей 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Это решение давало "Газпрому" возможность нарастить объемы прокачки газа в Европу.

Об этом заявил на пресс-конференции глава польской компании Петр Возняк.

"Фактически, таким образом мы приостановили действие, мягко говоря, неудачного, а по сути — очень вредоносного решения ЕК до момента рассмотрения нашего запроса в Европейском суде", — сказал он.

Еврокомиссия 28 октября одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Ранее "Газпром" имел право только на половину мощностей в связи с ограничением, наложенным в 2009 году. Принятое ЕК в октябре решение давало возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40 процентов.

19 декабря правительство Польши подало жалобу в Европейский суд на решение ЕК о расширении доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL. Варшава считает, что решение ЕК приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов назвал решение Польши политизированным и заявил, что оно не будет иметь последствий.

Газопровод OPAL мощностью 36 миллиардов кубометров позволяет выйти на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Его сооружение завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ и объединяет российский "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.