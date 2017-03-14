"Внутренние правила предприятия, запрещающие видимое ношение какого-либо политического, философского или религиозного знака, не являются прямой дискриминацией", — говорится в заявлении суда.

В суде отметили, что если подобных правил в компании нет, работодатели не могут обязать своих сотрудниц снимать хиджабы из-за пожеланий клиентов, сообщает Republic.ru.

Накануне выборов в Нидерландах Европейский суд поддержал решение суда ЕС по делам двух женщин, во Франции и в Бельгии, которых уволили за отказ снять платки.

В августе 2016 года после теракта в Ницце власти Канн в ряде горов Франции запретили женщинам носить мусульманский купальный костюм — буркини, ноВысший административный суд Франции приостановил данный запрет.

Хиджаб в исламе — это любая одежда (от головы до ног), а самой распространенной формой хиджаба является традиционный арабский женский головной платок, который носят многие мусульманские женщины. В западных странах, использование слова хиджаб сократилось до обозначения платка, который правильнее назвать химааром. Химаар, как правило, состоит из одного, редко двух платков, которыми мусульманские женщины покрывают волосы, уши и шею, будучи на улице.

Но хиджаб состоит не только из головного платка. Хиджаб означает полный покров всего тела кроме рук, лица и ступней, в длинное, свободное платье из непрозрачной ткани, пишет Imam.ru.

Мусульманские женщины должны соблюдать хиджаб перед любым мужчиной, за которого они теоретически могут выйти замуж. Это значит что ношение хиджаба необязательно перед отцом, братьями, дедушками, дядями или маленькими детьми. В присутствии других мусульманских женщин носить хиджаб необязательно, но ведется дискуссия по поводу того, какие части тела могут быть открыты в присутствии немусульманских женщин.

Трактовать правила скромности можно по-разному. Некоторые мусульманские женщины носят одежду, скрывающую все, кроме глаз. Некоторые оставляют открытыми лицо и руки. Другие считают, что необходимо прикрывать только волосы и грудь.