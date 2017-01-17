"То, что я предлагаю, не может быть реализовано в составе общего рынка. Мы будем искать доступ (на рынок ЕС) путем применения нового, всеобъемлющего, смелого и амбициозного соглашения по свободной торговле", — сказала Мэй в своей речи в Лондоне.

Британский премьер-министр добавила, что она надеется на развитие свободных торговых отношений с ЕС. "Я могу подтвердить сегодня, что правительство вынесет окончательное соглашение, которое будет согласовано между Великобританией и ЕС, на голосование в обеих палатах парламента, прежде чем оно вступит в силу", — сказала Мэй.

По ее словам, переговоры с партнерами по ЕС будут жесткими, но компромиссными, передает gazeta.ru со ссылкой на "Би-Би-Си".

"Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия должны принять участие в процессе Brexit", — подчеркнула Мэй, выразив надежду на то, что Северная Ирландия сможет выйти из политического кризиса. Она добавила, что она ценит общую транспортную зону между Великобританией и Ирландией.

Ранее были распространены основные тезисы ее выступления. В частности, тезис о том, что Британия не будет пытаться сохранить частичное членство в Евросоюзе после "брексита". По выражению Мэй, страна не будет "наполовину внутри, наполовину вне" ЕС, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Мэй считает необходимым заключить "новое и равноправное партнерство" с Евросоюзом, в котором Британия останется союзником и близким другом ЕС. "Мы хотим покупать ваши товары, продавать вам наши, торговать с вами так свободно, как это только возможно", — говорится в заявлении Мэй. Кроме того, Мэй решила призвать сторонников и противников "брексита" к объединению.

В начале ноября 2016 года Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, запускающей процедуру выхода из Евросоюза, без одобрения парламента.

До этого правительство настаивало, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом. Парламентарии и активисты не согласились с Мэй и инициировали судебное разбирательство.