Инициатива исходила от немецкого канцлера Ангелы Меркель. Она напомнила, что в Турции постоянно нарушаются права человека, что не соответствует критериям членства в ЕС. Впрочем, в итоговом документе о лишении Турции финансирования ничего не сказано. Упоминается лишь, что отношения с Анкарой "обсуждались".

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Мы согласились по двум вопросам: во-первых, приступить к сокращению помощи, выделяемой по программе вступления в ЕС. Во-вторых, нам надо не просто говорить здесь о Турции, нам надо говорить с Турцией. И нам еще стоит обсудить, в каком контексте будет вестись этот разговор".

Ранее Евросоюз намеревался выделить Турции на поддержку процесса вступления в ЕС 4 миллиарда 450 миллионов евро до 2020 года. Однако после прошлогоднего военного мятежа и последовавших за ним жестких репрессий переговоры о вступлении страны в ЕС были фактически заморожены. В то же время Меркель уверяет, что обещанные Анкаре 3 млрд евро в рамках соглашения по беженцам будут выплачены.

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, комментируя дискуссии на брюссельском саммите, сказал, что Турция по-прежнему "обращена лицом к Европе", а вступление в ЕС назвал "стратегической целью" страны. В то же время Чавушоглу посетовал на непоследовательность европейских политиков в своем отношении к Турции, напомнив, что ЕС — это единственная международная организация, в которую Анкара пытается, но не может вступить вот уже 16 лет.