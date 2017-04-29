"Все мы хотим, чтобы будущие отношения с Соединенным Королевством были тесными и крепкими. В этом нет ни малейшего сомнения, — сказал прибывший на заседание Европейского совета в Брюсселе Туск. — Но прежде чем обсуждать будущее, мы должны решить связанные с прошлым вопросы. Это, на мой взгляд, единственный возможный путь вперед".

По его словам, права и благополучие затронутых "Брекзитом" граждан и их семей станут приоритетом номер один для ЕС и Великобритании. "Европейская комиссия уже подготовила точный и детальный список прав граждан, которые мы собираемся защищать", — сказал Туск.

"В-третьих, мы должны сохранять единство. Только так мы сможем завершить переговоры. Это значит, что наше единство также в интересах Великобритании", — сказал глава Евросовета. Туск сказал, что ощущает сильную поддержку европейских институтов и 27 стран-членов. "Я уверен, что это не изменится", — добавил он.

29 апреля лидеры ЕС собрались в Брюсселе на заседание Европейского совета, на котором обсудят принципы переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза.

Переговоры начнутся, скорее всего, в конце июня после досрочных выборов британского парламента 8 июня, с помощью которых премьер-министр Тереза Мэй надеется укрепить позицию правящих консерваторов на переговорах.

Британское правительство 29 марта направило Туску письмо о начале процедуры выхода из ЕС. Тем самым Лондон активизировал статью 50-ю Лиссабонского договора ЕС и открыл путь для переговоров о выходе, которые должны продлиться два года.

На референдуме 23 июня прошлого года британские избиратели поддержали выход Соединенного Королевства из ЕС. Великобритания вступила в Европейское экономическое сообщество в 1973 году.