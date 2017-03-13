Немецкие депутаты Европарламента одобрили действие властей Нидерландов, запретивших агитационные митинги турецких политиков в Роттердаме, и призвали к полному запрету предвыборной деятельности иностранных политиков в ЕС.

Заместитель главы Европарламента, член немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорфф выступил за полный запрет на агитационные кампании турецких министров на территории Европейского Союза. "Евросоюз должен выработать единую линию, в соответствии с которой турецким министрам будет запрещено проводить предвыборные выступления в ЕС", - заявил политик в понедельник, 13 марта, в интервью газете Die Welt.

Александер Ламбсдорфф с одобрением высказался о решении Нидерландов, в минувшие выходные предотвративших митинги двух турецких министров на территории страны. "Голландцы продемонстрировали, как необходимо поступать, а правительство ФРГ все ходит вокруг да около", - посетовал замглавы Европарламента, добавив, что Анкара пытается столкнуть европейские страны друг с другом.

Депутат Европарламента от немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), входящего во фракцию Европейской народной партии, Эльмар Брок также считает, что необходимо ввести запрет на предвыборные митинги всех иностранных политиков. "Эрдоган боится потерпеть поражение на референдуме по изменениям в конституцию страны. Он ищет конфронтации с Европой, чтобы превратить голосование на референдуме в вопрос турецкой чести. Мы должны расстроить его планы", - подчеркнул Брок в беседе с корреспондентом газеты Die Welt.

В минувшие выходные власти Нидерландов отказали во въезде в страну министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, намеревавшемуся выступить с речью в турецком консульстве в Роттердаме. Самолету турецкого министра не разрешили совершить посадку в Нидерландах. Из страны также была выдворена министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя - местные власти объявили ее "нежелательным иностранным

гражданином".

Действия Нидерландов вызвали резкое недовольство Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нидерланские власти "фашистами", заявил, что Нидерланды действуют "как банановая республика", и предложил международным организациям ввести санкции против правительства в Гааге. Чавушоглу, будучи во Франции, назвал Нидерланды "столицей фашизма".