Уже более двух лет в Македонии продолжается политический кризис, который сейчас грозит перерасти в межэтнический конфликт. Европейская дипломатия пока бессильна. Ниже -

репортаж Deutsche Welle о ситуации в Македонии.

"Мы — за единую Македонию!" — восторженно восклицает пожилая женщина с флажком в руках и пускается в пляс. Акция протеста в центре Скопье напоминает праздничное шествие: из динамиков льется громкая музыка, толпа пестрит плакатами с патриотическими лозунгами и желто-красными флагами. Собравшиеся — в основном люди среднего и пожилого возраста — скандируют: "Македония, Македония!"

С конца февраля подобные демонстрации почти ежедневно проходят в столице республики и других ее городах. Небольшая балканская страна, которая с 2004 года является кандидатом в члены ЕС, оказалась в центре внимания мировой общественности. За последние недели Скопье посетили председатель Европейского совета Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, а также еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан. За происходящим в Македонии внимательно следят и в Москве.

Коррупционные схемы и албанский вопрос

Поводом для столь пристального внимания стал затянувшийся политический кризис, который грозит перерасти в межэтнический конфликт и дестабилизировать обстановку в регионе. В его основе лежит противостояние между двумя крупнейшими партиями республики — правящей национал-консервативной ВМРО-ДПМНЕ ("Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство") и оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ).

Противостояние вылилось в политический скандал в 2015 году, когда лидер оппозиции Зоран Заев обнародовал аудиозаписи телефонных переговоров членов ВМРО-ДПМНЕ: на них слышно, как политики обсуждают широкомасштабные коррупционные схемы. А глава правительства Никола Груевский был обвинен в организации незаконной прослушки телефонов более 20 тысяч граждан страны.

Разоблачения повлекли за собой многотысячные протесты сторонников оппозиции и Груевский ушел в отставку. В декабре 2016-го в Македонии прошли досрочные выборы. На них снова победила ВМРО-ДПМНЕ. Однако скандалы существенно ослабили позиции альянса. Национал-консерваторы получили лишь 51 из 120 депутатских мандатов и утратили большинство в парламенте.

Найти партнера для формирования коалиции ВМРО-ДПМНЕ не смогла. А вот Зоран Заев — лидер СДСМ (49 мест в парламенте), — заручился поддержкой трех партий, представляющих интересы албанского меньшинства, — в обмен на согласие с их требованиями о расширении прав этнических албанцев и придании албанскому языку статуса второго государственного.

Страх перед "Великой Албанией"

Албанцы составляют около четверти двухмиллионного населения Македонии: они компактно проживают на западе страны на границе с Албанией и Косово, а также в столице республики Скопье. Сейчас албанский язык имеет статус регионального.

Президент Герге Иванов, который тесно связан с ВМРО-ДПМНЕ, отказался предоставить Зорану Заеву мандат на формирование правительства и вызвал тем самым конституционный кризис. Иванов утверждает, что договоренность между СДСМ и албанскими партиями угрожает суверенитету и территориальной целостности Македонии. В контролируемых национал-консерваторами СМИ циркулируют слухи о том, что в будущем соглашение приведет к отделению регионов, где проживает в основном албанцы, и созданию на Балканах "Великой Албании" со столицей в Тиране.

"Мы разочаровались в ЕС"

Хотя албанские партии и отрицают такую вероятность, все это спровоцировало волну протестов. Как поясняет директор Хельсинкского комитета по правам человека в Македонии Урания Пировская, местные политики традиционно занимаются разжиганием национальной розни с целью заручиться поддержкой избирателей: "Их метод заключается в том, чтобы создать образ врага и отвлечь внимание общественности от реальных проблем в стране".

Кроме того, отказ передать Заеву мандат на формирование правительства позволяет экс-премьеру Груевскому сохранить иммунитет и тем самым избежать судебного преследования по обвинению в коррупции.

Лидеры Евросоюза призывают Иванова уважать итоги недавних выборов и признать парламентское большинство. "Необходимо избежать того, чтобы этот политический и институционный кризис перерос в международный этнический конфликт", — заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

А еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан подчеркнул, что если президент не пересмотрит свое решение, то Македония рискует потерять шанс на членство в ЕС.

Многие македонцы расценивают подобного рода заявления как вмешательство во внутренние дела страны. "Мы разочаровались в ЕС. Он оказывает давление на нашего президента, пытаясь вынудить его согласиться на требования албанцев. А те пытаются превратить Македонию из мультикультурного в двухобщинное государство", — заявляет участник акций протеста в Скопье Бобан Джорджевский.

Число противников ЕС растет

Если в середине нулевых годов за присоединение к Европейскому Союзу высказывались около 90% жителей страны, то к концу 2016-го доля сторонников интеграции уменьшилась до 77% (соцопрос проводили некоммерческий институтут Societas Civilis и отделение немецкого фонда им.Аденауэра). При этом среди этнических албанцев уровень поддержки ЕС и особенно НАТО выше, чем среди македонцев, которые составляют около двух третей населения страны.

Как отмечают авторы исследования, основной причиной снижения популярности ЕС стала стагнация переговорного процесса с Брюсселем из-за спора с Грецией по поводу названия страны. Афины опасаются территориальных претензий Скопье на одноименные районы Греции.

В ближайшие годы вступления Македонии в ЕС ждать не стоит, подтвердил DW источник в Еврокомиссии. Македония остается одной из беднейших республик бывшей Югославии — средняя зарплата здесь не превышает 400 евро в месяц, а ВВП на душу населения в семь раз ниже среднего показателя по ЕС.

Российский фактор

Данные соцопроса свидетельствуют и о том, что 25% жителей республики — преимущественно этнические македонцы — хотели бы видеть в качестве политического и торгового партнера страны Россию.

На протяжении всего политического кризиса Москва поддерживает консерваторов и экс-премьера Груевского. Он, в частности, является активным сторонником реализации проекта газопровода "Турецкий поток". В МИД РФ утверждают, что политический кризис в Македонии спровоцировали НАТО и ЕС с целью "разделаться с неугодными Западу македонскими политиками".

В Брюсселе подобные обвинения отвергают и настаивают на скорейшем разрешении конфликта. Действия президента Иванова "противоречат духу демократии и нарушают ее основные приципы", возмущена Федерика Могерини.

Демонстрации протеста в Скопье в поддержку ВМРО-ДПМНЕ продолжаются. По словам участников, они будут выходить на улицы до тех пор, пока не будет объявлено о проведении в Македонии новых выборов. Зная, что лидеры оппозиции согласились пойти на масштабные уступки албанцам, многие сторонники Социал-демократического союза теперь не стали бы за него голосовать, считают демонстранты.