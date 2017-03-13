На прошлой неделе Совет ЕС обсудил будущее Европы в контексте 27 стран-участниц на основании "Белой книги" ЕК. И одновременно данное событие ознаменовалось значимым решением. 17 стран ЕС сделают шаг вперед и впервые создадут новую должность европейского прокурора. Это существенно улучшит способность вовлеченных сторон бороться с финансовыми преступлениями и защищать деньги налогоплательщиков ЕС.

Независимый прокурор ЕС сможет расследовать конкретные дела, выходящие за пределы одной страны, и выдвигать иски против преступников в судах стран ЕС. В то время, когда идея "больше Европы" не пользуется особой популярностью, это можно расценивать как смелый шаг — подчинить свой суверенитет общим интересам. И это могло бы показаться удивительным. Однако было бы неверно и упрощенно сводить дискуссию о будущем Европы к двум возможностям — больше или меньше Европы. Фактически это прекрасный пример дальнейшего возможного развития 27 стран ЕС. Кто хочет большего, делает больше, сохраняя возможность для других стран-участниц присоединиться позже.

Ежегодно из-за мошеннических трансграничных схем бюджеты стран всей Европы недополучают доходы по НДС в размере не менее 50 млрд. евро. Это происходит, когда мошенник приобретает товары у одной страны ЕС, не заплатив НДС, и затем перепродает их в своей стране по более высокой цене, включая НДС. Но при этом налоговому учреждению НДС не платится. Бездействие в случаях таких мошеннических трансграничных схем представляет собой удар по общественным финансам, удар, подрывающий доверие к Евросоюзу. Обходя правила конкретных стран и избегая уголовного преследования, транснациональные преступные круги ежегодно получают миллиарды евро прибыли. Хотя правила и проверки очень строги, преступники за счет подобных приемов, иногда по-прежнему в состоянии присвоить средства еврофондов. Этому пора положить конец.

Прокуратура стран работает очень умело и активно побуждает призвать мошенников к ответственности. Но инструменты, имеющиеся в распоряжении прокуратуры для борьбы с крупными трансграничными финансовыми преступлениями, недостаточны и не позволяют действовать быстро. У прокуроров есть возможность реализовать сотрудничество ad hoc в рамках совместных следственных групп. Но обычно это предполагает долгую процедуру. Когда прокуратуре необходимо конфисковать деньги и собрать доказательства за границей или провести расследование одновременно к нескольких странах, ей просто не хватает подходящих средств.

Европейский прокурор обеспечит эти отсутствующие инструменты — быстрое расследование в рамках всего ЕС и обмен информацией в режиме реального времени. Прокурор ЕС будет работать с уполномоченными прокурорами из всех 17 вовлеченных стран, объединяя сведения и координируя усилия всех стран на уровне ЕС. Мы хотим создать сильное, независимое и эффективное учреждение, которое усовершенствует способы борьбы с финансовыми преступлениями в Евросоюзе. Это можно сравнить с созданной в Италии государственной прокуратурой по борьбе с мафией, которая за последние 20 лет добилась решающих перемен в борьбе с деятельностью организованной преступности.

Теперь 17 стран ЕС двинутся вперед. Надеемся, что вскоре к ним присоединятся и остальные. Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем в создании проекта примут участие 19 или даже 20 стран. Еврокомиссия всегда будет работать на благо всех стран ЕС, и эта политика открыта для всех. Но тем, кто хочет двигаться вперед и по итогам переговоров, продолжавшихся три года, предоставить своим налогоплательщикам результаты, не стоит медлить. Это пример того, как мы можем сделать больше, сотрудничая с теми странами, которые хотят сделать больше. Это уже сегодня является европейской реальностью — евро, Шенген, патент ЕС. И теперь это происходит не только в экономике.

За счет "Белой книги" Еврокомиссии 1 марта мы начали широкие дебаты о едином будущем 27 стран ЕС. Мы можем избрать разные пути. Активные дискуссии о европейском прокуроре очень четко показывают: дальнейшая интеграция Европы — даже в таких чувствительных сферах как юстиция — это реально возможный вариант. Мы все не должны двигаться вперед с одинаковой скоростью, но все мы должны идти в одном направлении.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Вера Юрова, еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равноправия полов

Гюнтер Эттингер, еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов





Перевод с латышского - Delfi