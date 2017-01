В канун Нового года два уважаемых политолога Юрис Розенвалдс и Илга Крейтусе предложили Дане Рейзниеце-Озоле подать в отставку за неразбериху с социальными и микроналогами, в которую погрузилась Латвия. Сразу после праздников журнал The Banker британской деловой газеты The Financial Times назвал ту же Рейзниеце-Озолу лучшим министром финансов Европы-2016. Кто из них ближе к истине?

Сама Рейзниеце-Озола допускает, что "со стороны — лучше видно". Конечно, очень хочется в это верить, когда красивая и уверенная в своих силах шахматная гроссмейстер рассуждает о стратегии и тактике будущего, обещая в конечном счете "обеспечить стабильность налоговой системы, прийти к единому плану, который одобрят все, чтобы потом жить несколько лет без серьезных изменений и встрясок".

Правда, министр тут же делает оговорку: "для полной стабильности нужно и стабильное правительство". А у нас на носу — две выборные кампании (в самоуправления и Сейм), когда каждая партия дает любые обещания, чтобы потрафить своему избирателю. В итоге приходит новое правительство с новыми идеями и реформами. Увы, как правило, на словах.

Тем не менее, допустим, что аналитики The Banker правы и послушаем, что обещает лучший министр финансов Европы.

Про налоговую систему ближайшего будущего. Наша главная задача — обеспечить стабильность налоговой системы. Чтобы не было так, что не только предприниматели, но и простые люди не успевают следить за нововведениями. При этом изменение системы — не самоцель. Главное, чтобы она обеспечила большую справедливость (те, кто получает меньше, почувствовали, что в их кошельке стало больше денег) и увеличила конкурентоспособность наших предпринимателей (тут один из важнейших факторов — налог на рабочую силу).

В начале прошлого года мы заключили договор со Всемирным банком, чьи эксперты разработали ряд предложений. Да и сами мы не спали — вместе с предпринимателями обсуждали разные идеи, в какую сторону идти. Всемирный банк основной упор сделал на прогрессивность налогов, особенно на рабочую силу. Наши предприниматели предлагают идти в противоположную сторону — сделать единую ставку. Будем выбирать.

Также большой вопрос — что делать с налогом на капитал. Анализируем разные варианты, в том числе, нулевой налог на доход, который компания инвестирует в развитие предприятия. Но при этом придется поднять общую ставку налога на прибыль. Тот же принцип работает сейчас в Эстонии. Окончательное предложение мы хотим подготовить до апреля.

Главная новость: никаких изменений в налогах в этом году не будет. Можно спать спокойно!

Про расценки на консультации Всемирного банка. (Латвия заплатила 300 000 евро за консультации по увеличению сбора налогов.) Я считаю, этот анализ ситуации в экономике Латвии стоил того — он сделан на высоком уровне и полученными материалами мы сможем пользоваться в дальнейшем. К сожалению, наши экономисты такого сделать не могли. Хоть их помощь и была очень ценной.

Про "предновогодний цирк" с налогами. Тут сказалась практика последних лет, когда важные решения принимались в последний момент, без информирования общества. Не проводилось даже особых консультаций с работодателями, как на них изменения отразятся. В прошлом году мы постарались этой практики избежать: четко изложили предпринимателям и обществу свои предложения по бюджету и нашли компромисс по всем вопросам…

Увы, мы не оценили те решения, которые были приняты раньше, до нас (в 2015 году было одобрено введение поправки к Закону "О государственном социальном страховании" — обязательного минимального социального взноса). В итоге зимой 2016 года последовала активная реакция от предпринимателей, получивших письма СГД с напоминанием о вступлении в силу решений 2015 года. И тогда уже между двумя возможностями — оставить все в силе (что привело бы к закрытию многих предприятий и увольнениям, особенно в регионах), или стать непопулярными, предложив изменения в последний момент — мы выбрали последнее.

Про обновление налога на недвижимость. Стараемся найти общее решение в ситуации многих заинтересованных сторон. В условиях уникальной ситуации Латвии, когда кадастровая ценность недвижимости в разных местах Латвии отличается в 5000 раз. Надо найти решение для тех, кто не может заплатить за свое единственное жилье. При этом мы осознаем, что налог на недвижимость — один из основных источников дохода самоуправлений — надо учесть и их мнение. Мы предложим несколько вариантов парламенту. (Варианты — здесь.)

Про возможность увеличения подоходного налога. Несмотря на многочисленные спекуляции в публичной среде, таких планов нет. Также не соответствуют действительности слухи, что будем резко поднимать налог на потребление, чтобы обеспечить здравоохранение — таких топорных решений я не одобряю! По крайней мере, пока мы не видели плана реформ от Минздрава. Ведь, чтобы делать изменения в налогах, мы должны сперва убедиться в том, куда эти деньги пойдут — станут ли короче очереди к врачам и на операции, повысятся ли зарплаты докторов?

Про судьбу "налога солидарности". (Он вступил в силу в январе-2016 и применяется к части зарплаты, превышающей 48 600 евро в год.) В этом году он сохраняется. Мы видим, что доход от него есть, причем на том уровне, который планировался. Несмотря на опасения, что многие из тех, кто попадает под него, постарается увильнуть. Наша задача, в перспективе отказавшись от этого налога, предложить другой механизм.

Про прогрессивный подоходный налог. Мы подсчитываем, что будет честнее — прогрессивные налоговые ставки или необлагаемый минимум, и как они повлияют на госбюджет. Нельзя забывать, что налог на доход частных лиц — основной источник дохода самоуправлений.

Про изменения в СГД. Новый руководитель (Илзе Цируле) активно работает над новой стратегией СГД, включающую и структурные изменения — сокращение числа сотрудников (в основном, вакансий), увеличение эффективности и изменений структуры, чтобы службы лучше кооперировались между собой и не задавали бизнесменам одни и те же вопросы по несколько раз. В ближайшее время мы объединим Таможенную и Финансовую полиции.

Про планы борьбы с "теневой экономикой". Это один из приоритетов Минфина. План есть, приятно, что идеи исходят не от бюрократов Минфина, а от самих предпринимателей, которые хотят честной конкуренции.

Уже в прошлом году мы провели большую работу. Несмотря на то, что темпы экономического развития Латвии сократились, мы получили на один процент дохода от налогов больше, чем планировали. Например, хорошо сработала реверсивная система оплаты НДС (подробности — здесь) в отраслях зерноводства, драгметаллов, электроники и строительных услуг — мы снизили возможность "карусельных схем", которые позволяли недоплачивать налог и выкачивать деньги из госбюджета.

На очереди еще более 40 разных мероприятий по борьбе с теневой экономикой: генеральная ответственность стройкомпаний, ограничение на оборот наличных денег (подробности — здесь), ввести минимальный налог с такси (фиксированный авансовый платеж на одну машину в месяц)… В прошлом году статистика показала, что средняя зарплата водителя такси не превышала 55 евро — но это же нереально! Для внедрения таких сильных мер нужна политическая смелость и усердие.

Про финансовое поощрение за "информацию" о "теневиках". Такая модель еще не придумана. Но Минфин уже готов поощрять чиновников, сокращающих расходы и увеличивающих доходы своих ведомств. Например, в этом году мы не пожалели денег и заплатили премии тем сотрудникам СГД, которые вывели на чистую воду крупных мошенников. Это мотивирует.

Про зависимость от Еврофондов. (Что будет, когда в 2020 году резко сократится подпитка Латвии от Еврофондов?) Мы понимаем, что основные проекты по развитию инфраструктуры и услуг, а также поддержка предпринимательству со стороны государства сегодня очень зависят от наличия Еврофондов. В прошлом году мы освоили в два с половиной раза больше евроденег, чем за прошедшие два года — это было одной из моих целей. В этом году не сбавим темпов. По нашим подсчетам, около 4% роста экономики Латвии зависят от Еврофондов.

Уже сейчас мы начинаем борьбу за то, чтобы и после 2020 года (в следующий период планирования структурных фондов) европейские финансы приходили и в Латвию, хоть и понятно, что их будет гораздо меньше.

Про кооперацию с восточными соседями. Нам надо работать и над своей конкурентоспособностью. В том числе, использовать наше местонахождение и умение работать с восточными соседями — странами бывшего СССР. Да, геополитика — это важно, но на уровне бизнеса мы должны использовать все ресурсы.

С другой стороны, у нас сильная скандинавская рабочая этика, которая позволяет работать на хорошем уровне в западной бизнес-культуре. Важно, чтобы в этом случае нашей основной ценностью не было только то, что нашим людям можно меньше платить, но чтобы оценили и наше качество, а также скорость.

Про увеличение доходов населения. Наши усилия по сокращению неравенства и усилению конкурентоспособности неизбежно приведут к увеличению доходов. Если людям будет легче платить налоги и не придется закрывать свою предпринимательскую деятельность, то мы сразу увидим тот же эффект, как в Эстонии — они научились получать больше денег с меньшим бюджетом и числом налогоплательщиков.

Про то, почему некоторые предприятия "бегут" в Эстонию. (В частности, объединяющиеся банки DNB и Nordea планируют главный офис открыть в Таллине, а не в Риге.) Да, одной из причин такого решения может быть и наш "налог солидарности". Другая возможная причина: для них привлекательна система нулевой ставки налога на реинвестированную прибыль — мы анализируем внедрение такой системы.

Надо понимать, что налоги — не основная причина по принятию решения предпринимателей, в какой стране работать. Особенно для международных компаний и иностранных инвесторов. Этот фактор — на 4-5-м месте. Гораздо больше их интересует, будет ли достаточно квалифицированной рабочей силы в стране, как хорошо развита инфраструктура…

Про то, когда необлагаемый минимум будет равен минимальной зарплате. Мы считаем.

Про то, почему в Эстонии необлагаемый минимум 500 евро, а у нас — 60. Зато у нас довольно широкий список льгот по налогам для разных категорий — в Эстонии такого нет.

Про то, когда мы станем примером Эстонии и другим. Я знаю, что уже сейчас многие страны смотрят на нас с завистью. Та же Эстония: когда я даю интервью их крупным изданиям, они говорят, что их предприниматели хотят перебраться в Латвию, потому что тут лучше, в том числе и в налоговой политике, и в проведении бюрократических процедур. Все, что нам осталось — самим в это поверить. Например, мы сильно завидуем их СГД во многом из-за того, что их руководитель может хорошо "подать" те плюсы, которые у них есть, но я знаю, что некоторые информационные и технические решения нашего СГД — лучше и эффективнее, просто мы не умеем об этом рассказывать и не верим в свои силы.

Про снижение трат на госаппарат. Уже в прошлом году мы начали перерассмотрение трат госбюджета — сэкономили на этом около 60 миллионов евро и направили в самые нуждающиеся отрасли. Также до середины этого года планируем сделать более логичной систему зарплат в госсекторе, чтобы иметь возможность удерживать более талантливых сотрудников… Чтобы народ был мотивирован платить налоги, он должен видеть, что государство не транжирит деньги направо и налево, а распределяет их умно.

Про образ Латвии. Мы — маленькая и динамичная страна. Это одно из наших главных превосходств. Если иностранный инвестор приходит в Латвию, он довольно быстро может решить на самом высоком уровне любые свои вопросы для успешного запуска бизнеса. Именно в этом мы можем конкурировать с большими странами. Кроме того, рабочая сила у нас качественная, правда, ограниченная. Транспортная и иная инфраструктура хорошая, но это есть не только у нас.

Нам надо создавать условия для развития отраслей, в которых мы исторически лучшие и где есть полный цикл — от хорошего образования и науки до компаний. Такие как фармацевтика, информационные технологии, электроника, металлообработка. С другой стороны, надо использовать наши естественные преимущества — например, отрасль деревообработки.

Про будущее своих детей. (У министра - четверо детей.) Их будущее я вижу, конечно, в Латвии. Я хочу, чтобы и нам, и им было хорошо и приятно тут жить — в независимой и сильной стране. Надеюсь, что и образование они получат в Латвии. Я свое основное образование получила здесь — подтверждаю: качество хорошее — можно горы передвигать по всему миру.