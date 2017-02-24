У каждого народа есть свои особенности: русские — они настолько открытые, что иногда не замечают, как наступают латышам на пятки, а те забились в угол и думают "у-у, поганые!", говорит Андра Манфелде. Сама она прошла в своей жизни через все круги ада, а потом "махнула рукой на все условности и открылась навстречу простым русским женщинам". Писательница пообщалась с порталом Delfi после выхода своего нового романа "Офицерские жены".

Судьба писательницы Андры Манфелде складывается почти по Бродскому: "…как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево". Ее мать в два года была сослана со всей семьей в Сибирь. Впоследствии Андру назвали в честь дяди (брата матери), умершего в землянке маленьким мальчиком. Уже став писательницей, она описала эту историю в книге "Дети землянки". Отец Андры — тоже бывший ссыльный. Он ушел из семьи едва родилась дочь. Его место занял отчим-алкоголик, который маму бил, на падчерицу кричал.

Постепенно жизнь Андры унеслась под откос. "Первый стакан вина, водка — и вот уже кто-то тебя насилует в кустах…" — вспоминала она. Дело дошло до тяжелых наркотиков. От беды спас Каспарс Димитерс (сын Вии Артмане, — прим. Ред.), который в тот момент был лютеранским священником и организовал в Кримулде реабилитационную группу Krusta skola, куда входили наркоманы, алкоголики, вышедшие из тюрьмы…

Последовательно Андра перешла из лютеранства в католицизм, а оттуда — в православие, в котором ее привлекла строгость, так необходимая в то время — конкретные инструкции и предписания, как бороться со своими грехами, как жить, как держаться от соблазнов: пост, причастие, исповедь…

Встав на ноги, Андра неожиданно начала писать стихи. А свою историю описала в книге Adata ("Игла"), по которой в Национальном театре был поставлен успешный спектакль. Ее роман Dzimtenīte, которому помогла увидеть свет евродепутат Инесе Вайдере, был номинирован на литературную премию "Лучшая проза года". И вообще Андра была невероятно успешна для провинциальной девушки без громкой родословной и пробивного характера. На отсутствие работы и признания грех было жаловаться. Ну разве что в личной жизни все было непросто. Но у кого просто.

На момент, когда четыре года назад продюсер Юрис Миллерс предложил Андре стать автором мюзикла, она знала про Цукурса лишь то, что на самодельном самолете пролетел под мостом в Лиепае — это место находилось недалеко от ее дома. Миллерс рассказал ей биографию летчика, убедив, что тот не только не стрелял в евреев (во всяком случае, тому нет документальных подтверждений), но даже спас четверых у себя дома, рискуя жизнью семьи. В итоге Андра начала оформлять в стихи заданные Миллерсом наброски.

Чем дальше она углублялась в тему, тем яснее осознавала, что больше работать не может. Свой отказ она сформулировала в открытом письме: "Информация о готовящейся постановке появилась в прессе накануне 16 марта. Наложилась и ситуация на Майдане. В такой атмосфере, мюзикл о жизни и смерти Цукурса опасен и непристоен, он лишь увеличит хаос исторических трактовок и обострит межнациональную рознь. Это совершенно не то, чего бы мне хотелось. К тому же, я осознала, что жанр мюзикла априори создает слишком позитивный настрой, что несовместимо с неоднозначностью этого человека".

В итоге текст к мюзиклу написал поэт Петерис Драгунс, премьера состоялась и вызвала скандал. А Миллерс подал на Андру в суд, требуя вернуть уплаченный аванс 500 евро. Единственным юристом, который согласился представлять писательницу в суде, оказался активист товарищества "Русская ЗАРЯ" Илларион Гирс, о чем Андра тоже написала в открытом письме: "В борьбе против нацизма объединяются народы и страны. Я, Андра Манфелде, являюсь латышкой. Илларион Гирс является русским. Мы тоже объединяемся".

Гирс настаивал на том, что продюсер заплатил Андре за написание текстов песен для будущего мюзикла из материалов, которые были в концепции его видения истории. Дело было проиграно. Андра, которая к тому моменту только родила ребенка, оставшись без денег и возможности работать, активного сопротивления оказать не могла. В какой-то момент она просто растворилась в туманной дымке Лиепаи, из которой выплыла только в этом году — совершенно триумфально, с новой книгой "Офицерские жены" (отрывок из романа, повествующий про Каросту 70-х — здесь). И надо признать, новый скачок ее жизненного маятника оказался не менее удивительным, чем предыдущие…

25 марта в 13.00 Андра Манфелде вместе с писательницей Ингой Абеле представят свои книги на Большой сцене Книжной ярмарки на Кипсале. Приглашаются все интересующиеся.