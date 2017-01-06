Подарите ролики! Нил Ушаков о русских школах, "кладбищенском трамвае" и туннеле Рига-Москва

"Рижские дворики" в Москве скончались естественной смертью, рижский "кладбищенский трамвай" не потревожит ни одной могилы, рижские русские школы оптимизировать больше не будут, евродепутат Андрей Мамыкин не получал одобрения партии на поездку в Сирию, "Согласие" собирает 58% мест в Рижской Думе… Мэр Риги и лидер политобъединения "Согласие" Нил Ушаков пришел на радио "Домская площадь", чтобы ответить на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

В канун Нового года жители Латвии назвали Ушакова и Вейониса латвийцами, которые больше всех заслуживают рождественские подарки (опрос "Латвийский барометр BIB"). Портал Delfi поинтересовался, какой сюрприз от рижан хотел бы получить мэр Риги в год муниципальных выборов. Городской глава пожелал… новые ролики. Остальное — как-нибудь сам.

Результатами 2017 года Ушаков доволен: "Рижская дума закончила 2016-й год с профицитом — избытком в 54 миллиона евро… Также мы поставили новогодний рекорд — 80 тысяч человек на Набережной. В том числе, благодаря приезду 15 тысяч христианских паломников Teize и теплой погоде".

Мэр также не скрывал радости по поводу того, что в первую декаду января русская речь снова активно звучит в узких улочках старого города: "Россияне опять приехали. В прошлом году в это время 50-60% туристов были из России. Похоже, сейчас не хуже. И это хорошо".

Среди прочих россиян в Ригу на днях приезжал живущий теперь в Таллине журналист Артемий Троицкий. Он высказал версию, что Латвия, в силу географического положения, оказалась страной-сироткой: Таллин "роет туннель" в Хельсинки и дружит с финнами, Вильнюс "роет" в Варшаву и дружит с поляками, а Риге некуда "рыть туннель".

Портал Delfi предложил мэру Риги выбрать перспективное направление для рытья туннеля из Риги — Москва, Стокгольм, Минск… "У меня идея тоннеля ассоциируется с графом Монте-Кристо. По-моему, можно и цивилизованнее развивать отношения с соседями, — ответил Ушаков. — Мы находимся в очень выгодном географическом положении. У нас есть опыт того, как все происходит на Востоке и в Европе. Так зачем изобретать велосипед? Самая правильная формула: мы — часть ЕС, члены НАТО, но дружим с бывшими странами СССР. И глупо бояться нормального объема отношений с Россией. В каждом из этих направлений есть свой потенциал. Нашей главной ошибкой было то, что все время пытались устроить перекос в одну из сторон. Так что никаких туннелей нам не надо — нам нужен большой гостевой двор, на котором все отдыхают и занимаются бизнесом".

Так же оптимистично мэр ответил и на остальные политические и хозяйственные вопросы.

Про шансы "Согласия" на выборах. Нынешние рейтинги 42 процента от общего количества при выборах дают 58-59% мест в Думе. С учетом того, что часть избирателей на выборы не придет, а часть проголосует за партии, у которых по полпроцента. Так что у нас есть шанс еще раз получить результаты 2013 года — прошлых выборов. Насчет того, с кем работать вместе — у нас нет никаких "красных линий". Даже есть опыт совместной работы с отдельными депутатами "Единства" и Нацобъединения по разным вопросам. Понятно, что у них не с нашей партийной принадлежностью проблемы, а с чем-то другим. Выберут новый состав — там посмотрим, с кем можно работать, а с кем — нет. Мы открыты для всех… Кстати, кандидат от СЗК г-н Силениекс — очень сильный кандидат.

Про отношение к выборам Трампа. Для маленькой страны очень глупо в канун выборов ругать кого-либо из кандидатов, потому что именно этого кандидата могут избрать, и он станет президентом самой могущественной страны в мире. А уж когда его избрали — тут нам любого президента США нужно только хвалить. Так что замечательно отношусь.

Про благословение Мамыкина на поездку в Сирию. Поездка в Сирию евродепутата Мамыкина (и вручение монеты с изображением Риги) была его индивидуальной инициативой, которую он не согласовывал с Партией европейских социалистов, частью которых является "Согласие". Я так к этому и отношусь — как индивидуальной инициативе Мамыкина.

Про сотрудничество "Согласия" с "Единой Россией". Не помню, когда Центристская партия Эстонии заключила договор с "Единой Россией", но мы это сделали еще в 2007 году. Причем в рамках двусторонних отношений он не использовался ни разу — не было ни одной двусторонней встречи на межпартийном уровне. С другой стороны, когда я, как мэр Риги, приезжаю в любой из регионов РФ, там все губернаторы и мэры — из "Единой России". Это помогает налаживать контакты. Единственный губернатор не из "ЕР", с которым мы работали — Никита Белых, но он уже и не губернатор. Да, мы используем наши связи, чтобы помогать экономике Риги. Но ни эстонцы, ни мы по факту этот договор не использовали никогда.

Про судьбу проекта "Рижские дворики". Там все закрылось. Тут даже вопрос не в санкциях, а в том, что продукты, которые не под эмбарго, после девальвации рубля не продаются.

Про судьбу марочной питьевой Aqua Riga. Надо будет у Америкса уточнить…

Про растраты Рижской думы (журнал Ir обвинил Ушакова в том, что он устроил "жирные годы" в Рижской Думе, а кризисные годы не научили его экономить). В 2005 году долг города составлял порядка 180 миллионов евро. В 2009 году долг 1 миллиард 150 миллионов евро. То есть, за четыре года сперва Аксенокс, а потом Биркс увеличили долг Риги на миллиард. Сейчас долг города с процентными платежами — 860 миллионов. То есть за эти годы, среди которых два кризисных (только сейчас уровень доходов вернулся на позицию 2008 года), мы сократили кредитное бремя города на 200 миллионов евро.

Что мы делаем? Увы, у нас исторически дорогие кредиты с высокими процентными платежами за Южный мост, с которыми приходится расплачиваться. Сейчас мы берем кредиты в Госкассе со ставкой 0,25% на пятилетний срок, это при инфляции около двух пунктов — то есть, с финансовой точки зрения, сэкономить сто евро для нас дороже, чем занять сто евро в Госкассе. И мы пользуемся этой возможностью, чтобы ремонтировать школы и детсады. При этом мы закончили год с профицитом 56 млн. евро. И это не страшно, что мы принимаем бюджет с 3-4% дефицита — по ходу года эта сумма корректируется, а заканчиваем или с меньшим дефицитом, или с профицитом. Принцип такой: если какой-то департамент по какой-то программе средства не потратил, деньги переходят в бюджет на следующий год.

Про заначку "на черный день". У Думы есть остатки на счетах порядка 90 млн. евро. Это много.

Про сокращение оборотов Рижского порта. Там весь прошлый год идет падение. Падает все, что касается "нефтянки" и угля. Ничего супер- хорошего в порту мы не прогнозируем… Во-первых, в целом сократился объем торговли между Западом и Россией. К тому же прошлой зимой был спад на потребление угля из-за теплой зимы, а насчет сокращения перегонки нефти Россию глупо упрекать: если у них есть свои порты, то логично, что они захотят их больше использовать.

Про дальнейшую оптимизацию русских школ. Если говорить про школы нацменьшинств, то за последние годы, приводя в порядок и упорядочивая школьную сеть Риги, мы добились того, что вне зависимости от шоков демографии, все стабильно. Везде достаточно большое количество детей, хоть и есть отдельные школы, которые не добирают детей, но они единственные в своем районе. И мы их будем поддерживать. Никаких глобальных изменений на долгие годы вперед я не вижу.

Про "снежные билеты". Сам я "снежным билетом" еще не воспользовался ни разу. Но знаю, что на пике ими пользуются до 20 000 человек, а это плюс-минус 20 000 машин на дорогах Риги. И сегодня, проехав по городу, я порадовался за то, что он плюс-минус свободный. Это дает возможность спокойно убрать снег.

Про многомиллионные дотации Rīgas satiksme. Да, дотации большие. Но у меня нет информации, чтобы средства расходовались неэффективно. Давайте вспомним, что это форма социальной поддержки, которую самоуправление оказывает конкретным группам населения. Логично, что город их покрывает. Сократить дотацию можно легко: выбирайте группу населения, которую нужно лишить социальной поддержки — отменим им льготы и сократим дотации.

Foto: F64

Про трамвай на Сканстес

Почему не в Пурвциемс-Дрейлини? Чтобы расширить трамвайную сеть в Пурвциемс, надо сперва расширить трамвайную сеть в центре города, потому что, если к трамваям на Кр. Барона добавить еще пурвциемский с интервалом в пять минут — посчитайте, сколько трамваев там будет ходить и что станет с нашим ремонтом! Нужны рельсы вокруг центра, чтобы потом к нему можно было подключать Пурвциемс и другие густонаселенные районы, иначе будем созерцать трамвайную очередь по Барона.

Почему по кладбищу? (Агентство развития латышского языка предложило выдвинуть на звание "Неслово года" сочетание kapu tramvajs, — прим. Ред.) Такая комбинация слов заслуживает разных призов и наград. Отмечу, что проект реализуется с 2012 года, с большим европейским софинансированием. Были публичные обсуждения, оппозиция Рижской думы дважды голосовала за этот проект. Последний раз — за две недели до того как они начали возмущаться.

В общем, нам и в голову не приходило, что в последний момент из этого устроят запугивание в политических целях. Открываешь какой-нибудь портал, а там на картинке трамвай, который ездит между крестов и кости вокруг. Но ведь пути пройдут по улице Сенчу, на которой несколько десятилетий лежит асфальт, а до реального кладбища от нее еще идти и идти.

Мало того, Агентство по защите архитектурных памятников просканировало всю прилегающую территорию — мы видели, что все захоронения кончаются у тротуара. Причем выглядит так, что в советское время техникой все расчистили и даже не перезахоронили: все гробы вперемежку. Но, повторюсь, под улицей Сенчу гробов нет — все чисто. А где будет тротуар — со стороны Большого кладбища или Покровского — решаемый.

Foto: LETA

Про перспективы Rail Baltica. То, как на сегодня выглядит рижский участок, для горожан очень выгодно. Не знаю, когда доведут до конца полное соединение Таллина, Вильнюса, Риги с Западной Европой, но уже если будет перестроен вокзал и туннель на улицу Гертрудес под насыпью (за деньги Rail Baltica) — это будет огромное облегчение по разгрузке движения в центре. Также планируется туннель, продлевающий улицу Элизабетес — он будет уходить под вокзал и дальше. Снесут железнодорожную насыпь на берегу реки — между Старым городом и Центральным рынком будет полноценное пространство, что даст толчок для развития. Также за деньги Rail Baltic построят тоннель Иманта-Золитуде. Красота! Конечно, перестройка вокзала — это не просто, но новый вокзал — это ведь плюс?

Про зависимость Риги от еврофинансирования. Возьмем все объекты, которые ремонтировались с существенными европейскими вливаниями: Национальный художественный музей, променад Спикери, свалка на Деглава, 3, дворец ВЭФ (ремонтируется к 18 ноября), мост на Саркандаугаве, вольер "Африканская саванна" в Рижском зоопарке (к 100-летию Латвии… Где-то софинансирование Европы 15%, а где-то 85%. Будем откровенны, многие объекты без евроденег мы не потянули бы, но школы и детсады ремонтировали бы, хотя меньше. Да что тут говорить, если в целом бюджет Латвии на 25% состоит из евроденег!

Про пробки на дорогах. В центре Риги они не решаемы техническим способом — улицы шире не станут, а дома сносить никто не будет. Тут можно только убеждать людей всеми способами — в центр на машинах не ездить. Но дорожную инфраструктуру улучшать мы будем: в этом году начинается строительство моста на Саркандаугаве — мы на несколько лет затянули строительство, зато получили европейские деньги… Будем ремонтировать все, что не покрыто брусчаткой: всей Чака, Элизабетес, Меркеля, Дзирнаву, Стабу, Бруниниеку, Сканстес — это приведет к пробкам, но постараемся более разумно распределить работы на все лето.

Про очереди и питание в детсадах. Очереди в сады — меньше 900 детей (в 2009 году было 7100). Есть районы с неполными садами — около 300 мест по городу (скажем, в Кенгарагсе — около 40 свободных мест). А есть районы, где у города нет собственности, там все труднее. С января Дума постепенно вводит бесплатное питание в детсадах — муниципальных и частных. В этом году без платы будут кормить отдельные категории — дети из нуждающихся, малообеспеченных и многодетных семей, а с 2018 года — всех.

Про идею поднять цены на такси по праздникам. Я считаю, что у предприятий должна быть четко оговоренная возможность разово поднимать тарифы. На рынке много игроков, ни у кого даже близко нет доминирующей роли, поэтому если кто-то решит поднять тарифы (скажем, на Новый год тариф — 50 евро за поездку по городу) — пусть у него будет такая возможность, учитывая, что других сто компаний цены не поднимут и заработают на количестве клиентов. Но это должны быть четкая регламентация, чтобы не было так: местный пассажир — нормальный тариф, пьяный финн — 50 евро. А у нас с этим большие проблемы. Так что идея правильная, но как ее реализовать — надо решать с отраслью.

Про инициативу об отмене налога на единственное жилье. Доходы от налога на недвижимость в Риге — порядка 100 миллионов евро. При общем бюджете в почти 900 млн. евро — это много. Да и сама идея неправильна. Потому что единственным объектом недвижимости может быть дом в Балтэзерсе и другой дорогой объект. Поверьте мне, каждый латвийский миллионер найдет единственного владельца на свой дорогой дом и не будет платить налог. То есть должна быть градация. Налог на недвижимость существует в значительной части европейских стран. Да, с разной системой скидок и поощрений.

Латвийская налоговая политика, учитывая существенную долю теневой экономики, всегда заключалась в том, чтобы перенести нагрузку с подоходных и социальных налогов на налог, связанный с недвижимостью — его намного сложнее избежать. Если бы самоуправление получало 100% от подоходного налога — о скидках для владельцев одной недвижимости можно было бы говорить, но мы получаем лишь часть ПНН. И надо понимать, что, если такой закон примут, проблему будут не только у Риги, но и других самоуправлений.