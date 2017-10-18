В этом году круглую дату отметила не только Мария Арбатова, но и ее 95-летняя мама, 40-летние сыновья Петр и Павел и даже кошка Каша, которой исполнилось 20 лет. Астролог посоветовала писательнице отпраздновать юбилеи в узком кругу семьи, после чего она отправилась с туром по городам и странам представлять свою новую книгу "Неделя на Манхеттене".

До Риги Мария Арбатова посетила Вильнюс и призналась, что была сильно удивлена вопросами литовских женщин, которых больше всего интересовало, правда ли, что Путин — кровавый тиран. "У меня было ощущение, как будто эти люди прилетели с Луны. Вот что делают информационные потоки, чтобы нас обмануть, разлучить и поссорить. А вообще, то, что мы разошлись, счастья никому не принесло", — подытожила она. И сообщила, что с Латвией у нее отношения всегда складывались наилучшим образом.

Про Латвию, Чернобыль и Владлена Дозорцева. В Латвии я впервые оказалась в 1986 году, когда взорвался Чернобыль. Точнее, наоборот: я тут оказалась — и он взорвался. У меня даже пьеса на эту тему была "Семинар у моря". Я приехала на семинар по драматургии в Юрмале. И вот, сидим мы в прекрасном месте, отрезанные от семьи и детей, и слушаем радио "Свобода", которое вещает про радиоактивное облако над Ригой и сообщает, что завтра все умрут от лучевой болезни.

На том семинаре я познакомилась с замечательными местными писателями — Григорием Кановичем, которого выдвигали на Нобелевскую премию, и Владленом Дозорцевым, чьи пьесы тогда шли по всему Советскому Союзу в ста театрах одновременно. Владлен — уникальный парень. Очень грустно, что он потом такие гадости про меня напечатал (в книге "Заметки практикующего холостяка")…

Прошли годы, в нулевых Эмма Панфилова говорит мне: в Латвии есть клевые девчонки-феминистки — езжай к ним, мне некогда. Я и поехала. С тех пор я не раз у них гостила, а они у меня. В общем, Рига — не чужой мне город.