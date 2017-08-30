Вера Кричевская — одна из создателей нового российского телеформата. Она была режиссером и продюсером главных общественно-политических передач телеканала НТВ образца 1997-2004 годов: "Сегоднячко", "Антропология" с Дибровым, "Свобода слова" с Шустером", "Герой дня", "В нашу гавань заходили корабли", "Здесь и сейчас"… Трижды была награждена высшей телевизионной премией ТЭФИ.
В 2008 году Кричевская стала сооснователем независимого телеканала "Дождь". И сама же хлопнула дверью, когда перед визитом в редакцию президента России Медведева гендиректор канала Наталья Синдеева сняла с эфира оскорбительный, по ее утверждению, выпуск телепроекта "Поэт и гражданин" (впоследствии "Гражданин поэт"), в котором Михаил Ефремов зачитывал написанные во злобу дня стихи Дмитрия Быкова. Роковым стал эпизод "Тандем в России больше чем тандем".
Год спустя, Вера Кричевская сняла документальный фильм про "Гражданина поэта" и запустила круглосуточный телеканал мирового общественно-политического документального кино "24DOC", а через четыре года — кино про Бориса Немцова.
Документальный фильм "Слишком свободный человек" будет показан 9 сентября в 20.30 в кинотеатре Splendid Palace в рамках фестиваля ArtDocFest. После просмотра зрители смогут пообщаться с Верой Кричевской.