Как получилось, что власть все решает за народ, а народ безмолвно "хавает"? Почему со смертью Бориса Немцова Россия упустила свой шанс? Нужен ли ей этот шанс? Возможна ли свобода в современном мире? Как Ходорковский отказался от создания медиапроекта? Перед показом на латвийском ArtDocFest документального фильма "Слишком свободный человек" про Бориса Немцова режиссер Вера Кричевская ответила на вопросы портала Delfi.

Вера Кричевская — одна из создателей нового российского телеформата. Она была режиссером и продюсером главных общественно-политических передач телеканала НТВ образца 1997-2004 годов: "Сегоднячко", "Антропология" с Дибровым, "Свобода слова" с Шустером", "Герой дня", "В нашу гавань заходили корабли", "Здесь и сейчас"… Трижды была награждена высшей телевизионной премией ТЭФИ.

В 2008 году Кричевская стала сооснователем независимого телеканала "Дождь". И сама же хлопнула дверью, когда перед визитом в редакцию президента России Медведева гендиректор канала Наталья Синдеева сняла с эфира оскорбительный, по ее утверждению, выпуск телепроекта "Поэт и гражданин" (впоследствии "Гражданин поэт"), в котором Михаил Ефремов зачитывал написанные во злобу дня стихи Дмитрия Быкова. Роковым стал эпизод "Тандем в России больше чем тандем".

Год спустя, Вера Кричевская сняла документальный фильм про "Гражданина поэта" и запустила круглосуточный телеканал мирового общественно-политического документального кино "24DOC", а через четыре года — кино про Бориса Немцова.

Документальный фильм "Слишком свободный человек" будет показан 9 сентября в 20.30 в кинотеатре Splendid Palace в рамках фестиваля ArtDocFest. После просмотра зрители смогут пообщаться с Верой Кричевской.