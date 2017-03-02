Популярнейшая в советское время телеведущая, ныне успешная бизнесвумен Татьяна Веденеева ухитрилась за всю жизнь не вступить ни в одну партию. Она ведет русскоязычные шоу в Японии и Китае, управляет международным бизнесом по производству соусов, танцует рок-н-ролл на закате, владеет жильем в Латвии и Франции, но самым большим счастьем считает возвращаться оттуда в Россию. В Ригу Татьяна приезжала на открытие Российского стенда XX Латвийской книжной ярмарки, на которой представила свою детскую книгу "Я жираф" и рассказала, как избежала укуса мартышки.

Книга "Я жираф!" вышла в рамках образовательного детского проекта "AnimalBooks. Занимательная зоология" (подробности — здесь): известные люди в занимательной форме рассказывают самые невероятные факты из жизни "своего" животного. Его цель — заинтересовать детей дикой природой.

По словам автора идеи и руководителя проекта Георгия Гупало, в выборе братьев меньших знаменитости были весьма смелы и неожиданны. Например, известный любитель подводного мира Андрей Макаревич, узнав о том, что акула уже "занята", выбрал гадюку — оказалось, что он много лет занимался разведением змей и знает про них многое. Вениамин Смехов оказался фанатом крокодилов, Сергей Юрский — котов.

Foto: DELFI

На фото: Татьяна Веденеева, Георгий Гупало и Борис Грачевский на книжной выставке.

Писательница Татьяна Устинова выбрала… скунса, а ее коллега по цеху Дмитрий Быков сообщил, что намерен писать только про вомбатов — диковинных сумчатых с юга Австралии, похожих на крыс, но длиной до полутора метров и очень ласковых. Ефим Шифрин взял шефство над пандой, Сергей Шнуров — над воробьем. Леонид Агутин стал слоном, а Валерий Сюткин — комаром, причем не кровососом, потому что "мальчики" не кусаются.

Как заявил Георгий Гупало, все книги обходят темы секса и насилия, а политиков в проекте категорически не будет: "У нас — только добрые люди, а политики — люди с пониженной социальной ответственностью".

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский представился в Риге, как… мартышка, а телеведущая Татьяна Веденеева объявила: "Я жираф". И призналась, что нашла в себе много общего с этим животным: "Это уникальное существо по всем параметрам. Жирафы говорят на трех языках, и они очень добрые — у них мягкие рога, красивые глаза и большое сердце. Они всех любят и всем помогают. У них даже есть детские сады, в которых за всеми жирафчиками ухаживают две самки. Жирафы спят максимум пару часов в день. А прилечь могут не более, чем на десять минут — дольше нельзя, могут не встать, потому что у них другое внутреннее давление, чтобы сердце могло качать кровь на такую высоту. Зато они могут три недели обходиться без воды. И у каждого — свой рисунок пятен, как у нас отпечатки пальцев".

У самой телеведущей раньше были кошки, а теперь — йорк и два родезийских риджбэка: "Это порода была выведена в Южной Африке — некоторые породы собак поселенцев скрестили с дикими собаками, от которых им достался гребень шерсти вдоль позвонка, растущей в другую сторону (отсюда и название) в форме кинжала, — рассказала Татьяна. — Изначально их использовали для охоты на львов. Но это с виду они большие и грозные, а по сути — совершенные "пуси-кэт".

Телеведущая не сомневается в том, что собаки — совершенно разумные существа. "Моя маленькая йорк Гера ди Лоренцо знает больше слов, чем Эллочка людоедка. Когда я говорю: Гера, где наш бантик, она бегает по квартире и ищет. А если без выражения, спокойно сказать: идем купаться, она мигом уносится в дальнюю комнату и забивается под кровать. Животные — они буддисты права и братья по разуму".

Татьяна призналась, что жирафов в дикой природе только видела — в Кении, но близких контактов не имела. Зато на съемках своего самого известного фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!", познала на своем опыте, какими могут быть мартышки.

"Там была сцена, — вспоминала Татьяна, — когда мы с Тамарой Носовой выходили из роскошного особняка и садилась в автомобиль, а я держала на руках маленькую мартышку. Но вместо маленькой мартышки, привели большую — и она показала характер. В гримерной ассистент режиссера спросил у помощницы, позвонила ли та Калягину и напомнила ли про съемку. Девушка ответила: не дозвонилась, сейчас позвоню и протянула руку к телефону, но помощник режиссера заявил: я сам и выхватил трубку. Мартышка, которая была самцом, не выдержала такого отношения к даме и прокусила парню сухожилие на локте — его увезли в Склифосовского.

Тамара Носова категорически отказалась работать с обезьяной, заявив: пусть Таня с ней ходит! Я тоже испугалась. Для надежности взяли мартышку поменьше из уголка Дурова. Чтобы она меня не укусила, я все время держала в руках пакет с вишнями: мартышка набивала полные щеки и не могла меня даже открыть рот. Зато, когда мы садились в автомобиль и начинал урчать мотор, обезьяна так испугалась и написала мне на рукав. За пять дублей я была вся мокрая. Теперь этот костюм — один из самых красивых экспонатов музея в Останкино".

После встречи с читателями телеведущая рассказала о том, как, где и чем она живет сейчас.