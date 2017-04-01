Комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака 1 апреля приблизится к Земле на самое близкое за историю наблюдений расстояние, сообщает пресс-служба Московского планетария, уточняя, что это не первоапрельская шутка.

Расстояние от кометы до поверхности Земли составит 21,231 млн километров — в 50 раз дальше, чем от Земли до Луны. Также отмечается, что максимально яркой комета будет 13 апреля, когда приблизится к Солнцу на минимальное расстояние.

Увидеть небесное тело можно будет при ясной погоде и темном небе. Следует учитывать, что диаметр кометы составляет около полутора километров, то есть невооруженным взглядом увидеть ее будет практически невозможно. По данным Science Alert, в бинокль или небольшой телескоп можно будет увидеть размытое пятно света.

Комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака была открыта Хорасом Туттлем в 1858 году, а затем независимо переоткрыта Мишелем Джакобини и Любором Кресаком в 1907 и в 1951 годах соответственно.