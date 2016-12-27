1 января 2017 года в Латвии большинство торговых центров будут закрыты, а продуктовые магазины начнут работу позже обычного, сообщает агентство LETA.

В Риге торговые центры Domina Shopping, Mols, Alfa, Origo, Galerija Centrs, Galerija Azur, Spice, Spice Home, а также второй и третий этажи т/ц Dole 31 декабря будут работать с 10.00 до 20.00, а 1 января весь день будут закрыты.

Первый этаж ТЦ Stockmann 31 декабря будет работать с 9.00 до 21.00, второй, третий и четвертый этажи — с 9.00 до 20.00. 1 января весь Stockmann будет закрыт.

Торговые центры Olimpia и Sky&More в последний день 2016 года работают с 10.00 до 18.00, а в первый день 2017 года будут закрыты. ТЦ Galleria Riga 31 декабря работает с 10.00 до 19.00, 1 января — также закрыт.

Первый этаж торгового центра Dole 31 декабря работает с 9.00 до 20.00, 1 января он закрыт.

Большая часть универмагов Rimi 31 декабря будет открыта с 8.00 до 21.00, а 1 января начнет работу с 12.00 (и до 22.00). В первый день 2017-го не будут работать Rimi в Талси, Даугавпилсе и Вентспилсе.

Большая часть универмагов Maxima 31 декабря и 1 января будет работать по сокращенному графику.

На Рижском Центральном рынке овощной и рыбный павильоны 31 декабря открыты с 8.00 до 17.00, мясной павильон и территория под открытым небом — с 7.00 до 17.00, молочный павильон — с 7.30 до 17.00. А торговые дома на ул.Спикеру 2 и ул.Пуполу 5 в последний день года работают с 7.00 до 17.00.

1 января овощной, рыбный, молочный и мясной павильоны Центрального рынка будут закрыты, а под открытым небом будет торговля с 7.00 до 17.00.