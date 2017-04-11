- 1. 11 апреля. Парад Морских сил, чиновники раскроют имена сожителей, налог НН сохранен, ультиматум США
- 2. В Испании по запросу США арестован "российский программист"
- 3. Нацблок пообещал срочно сделать Ригу столицей латышей всего мира
- 4. Трамп и Мэй договорились убедить Путина отказаться от поддержки Асада
- 5. ФОТО: Как выглядит новый корпус больницы Страдиня, построенный за 75 млн евро
- 6. Прямой эфир. Парад Морских сил Латвии в Рижском заливе
- 7. Латвия заставит госчиновников раскрыть имена сожителей и запретит хранить крупные суммы денег
- 8. МОН обнаружил в Латвии очень слабые средние школы
- 9. Госсекретарь США Тиллерсон поставил России ультиматум
- 10. Кабмин не отменил налог на единственное жилье, но заморозил кадастровую стоимость
- 11. Футбола не будет: стадион "Сконто" разбирают