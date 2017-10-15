Хлевицкис 12 лет назад пытался подкyпить юрмальского депyтата Илмара Анчанса, был на этом пойман, суд приговорил его к реальному сроку лишения свободы, и приговор вступил в силу, пишет Rus.LSM.lv. "Юрмалгейт", как утверждает De facto — единственный такой пример дела о политической коррyпции за все время существования антикоррупционного бюро в стране.

Пятью годами позже был еще "Юрмалгейт-2", но в этом уголовном деле все еще ведется судопроизводство, а приговор бывшему мэру Юрмалы Раймонду Мункевицу за попытку подкупа депутата Иветы Блауа не вступил в силу.

Во многих других случаях уголовные дела не были доведены в суде до конца или были закрыты, а в процессе о многомиллионных взятках при закупках в публичном секторе никто из политиков не попал на скамью подсудимых.

Продолжается целый ряд начатых БПБК уголовных процессов, вроде бы громких, но осужденных политиков нет, отмечает De facto.