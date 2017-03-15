- 1. История народного хозяйства: сколько Латвия зарабатывала и сколько отдавала СССР
- 2. Паланга. Сыны рыбаков, янтарные евреи, похищенное солнце и приветы с того света
- 3. Кучинскис заявил, что даже в Риге нужно будет закрыть часть школ
- 4. Ушаков придумал, как обойти запрет на общение в соцсетях на русском
- 5. Рига: компания с двумя младенцами пыталась сбежать от полиции по тонкому льду
- 6. Весной пока только пахнет. К выходным вновь похолодает
- 7. Исторические фото: Даугава ломает мосты, лед образует огромные горы
- 8. ФОТО: из-за снежной бури в США объявлено чрезвычайное положение
- 9. Парламент Венесуэлы объявил гуманитарный кризис из-за голода 70% граждан
- 10. Рейтинг посещаемости ИИХФ: рижское 'Динамо' в крутом пике
- 11. 12 привычек, от которых нужно избавиться, чтобы стать счастливее
- 12. Дачное IT. Топ-8 гаджетов, которые надо не забыть взять с собой туда, где нет розетки
- 13. Лотерея пошла не так: Rimi по ошибке чуть не одарил покупателей телевизорами