Во вторник, 28 февраля, министр здравоохранения Анда Чакша призналась телеканалу LNT, что ситуация с зарплатами в медицине является критической. По ее словам, следует признать, что Латвия долгие годы экономила как раз на этой позиции. При этом глава Минздрава добавила, что в медицинской отрасли следует тратить деньги не на новые здания и технологии, а делать акцент на сохранение и приумножение качественного персонала.

"Новые здания и технологиии сами по себе никого не вылечат", — подчеркнула Чакша, добавив, что в будущем году система здравоохранения должна дополнительно получить по крайней мере 150 миллионов евро.

Медики чувствуют себя недооцененными и брошеными

Напряженность и беспокойство из-за недостаточного размера зарплат ощущаются во многих медицинских специальностях, не только в родильных учреждениях и отделениях, признала ранее Чакша в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

По ее словам, медики чувствуют себя недооцененными, потому что сферу здравоохранения долго называли приоритетом, но в то же самое время не направляя в эту "приоритетную" сферу соответствующее финансирование.

Министр объяснила, что именно из-за низкой зарплаты во многих местах ощущается нехватка медиков, в результате чего ухудшается доступность здравоохранения для общества. Первыми о критической ситуации сигнализировали именно медики тех специальностей, у которых в Латвии ограниченны возможности для трудоустройства, например, детские хирурги, анестезиологи, а также специалисты по родам.

Кому повысят зарплату в первую очередь

Приоритетными группами по повышению зарплат будут врачи, работающие в больницах со сложными случаями, семейные врачи, в которых добавилось расходов, и медсестры, количество которых уже сейчас недостаточно.

Министр ставит цель удвоить зарплаты врачей, чтобы к 2023 году они составили 1600 евро. На вопрос, где взять такие деньги, она ответила, что в будущем году на медицину удалось привлечь примерно 60 млн евро, в том числе половину за счет бюджетного дефицита. Если удастся доказать, что средства истрачены правильно, в 2018 году за счет бюджетного дефицита на медицину будет выделено дополнительно 100 млн евро.

Суровые слова Чакши о медицине Латвии

"В Латвии ежегодно умирают младенцы и молодые мамы. Происходит это лишь потому, что отдельные малые больницы не в состоянии в достаточном количестве обеспечить квалифицированных специалистов. Люди умирают или страдают от тяжелых побочных эффектов после операций лишь потому, что их оперируют хирурги, которым не хватает опыта. Отношение государства и политиков все эти годы было направлено на то, чтобы позаботиться о зданиях и учреждениях, совершенно забывая о людях. Да и сейчас часто возникают дискуссии о будущем или финансировании той или иной больницы, а не о том, как спасти жизни большего числа людей", — написала в конце прошлого года Чашка в своей статье "Обойдемся без циркуля, но реформы будут".

"Выгоревший на работе, перетрудившийся, мучимый проблемами бедности врач или медсестра часто не в состоянии оказать пациенту внимание, в котором тот нуждается. Возможности такого врача и медсестры приспосабливаться к переменам, осваивать новое, менять привычное ограничены", — отмечает глава Минздрава.

"Мы с премьером договорились, что в следующем бюджете вопросу зарплат будет отведено очень важное место. У меня нет оснований не доверять или сомневаться, что так оно и будет. Ясно, что хотелось бы всего и сразу, но все мы понимаем, что за один год проблемы не решить", — поясняет она.