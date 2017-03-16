16 марта 2017 года в Риге снова прошли мероприятия дня памяти латышских легионеров. В традиционном шествии к Памятнику Свободы приняли участие около 2000 человек, никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Кто участвовал в шествии?

В шествии принимали участие депутаты Сейма Карлис Креслиньш, Имант Парадниекс, Райвис Дзинтарс, Эдвинс Шноре, Александр Кирштейнс и Янис Домбрава (все — "Национальное объединение"). Действующие министры и высшие государственные должностные лица в мероприятиях в Риге участия не принимали.

В Ригу также прибыли представители Эстонии, Литвы и Украины, которые несли флаги своих стран в колонне. Кроме того, в мероприятиях участвовали маргинальные политические активисты — бывший член радикальной организации Pērkonkrusts Игорь Шишкин, редактор националистической газеты DDD Айвар Гарда, антиглобалист Андрис Оролс и многие другие.

Постоянные оппоненты участников шествия — активисты левых и антифашистских организаций — отказались принимать предложение Рижской думы о переносе места проведения акции и призвали поддержать пикет Аллы Березовской.

Общее количество участников шествия, по оценкам полиции, составило около 2000 человек.

Как все прошло?

В целом, спокойно. Перед началом шествия у церкви Св.Иоанна двое активистов из Германии пытались развернуть плакат, но охрана и сотрудники полиции оттеснили их в сторону. Само шествие прошло без инцидентов. Портал Delfi вел текстовую трансляцию, она доступна ниже.

Тем не менее, по словам начальника Полиции порядка Артиса Велшса, было задержано пять человек. Двое мужчин выкрикивали "Позор Латвии!", и их задержали за сопротивление полиции. Еще три человека были задержаны за нарушение правил проведения пикетов, шествий и собраний. Среди задержанных — политический активист и публицист Александр Гильман, сообщает LETA. Велшс отметил, что общество, видимо, "научилось соблюдать права других на выражение своего мнения".

Была ли международная реакция?

На момент публикации статьи — нет. Мы следим за ситуацией.

Что еще запланировано на 16 марта?

Большинство министров национального объединения Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".

С 17.30 до 19.00 возле памятника Свободы пройдет пикет, на котором планируется почтить память жертв латвийских гетто и концентрационных лагерей. Заявку на проведение пикета подала бывший редактор газеты "СМ" Алла Березовская.

Архив текстовой трансляции