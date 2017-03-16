В шествии принимали участие депутаты Сейма Карлис Креслиньш, Имант Парадниекс, Райвис Дзинтарс, Эдвинс Шноре, Александр Кирштейнс и Янис Домбрава (все — "Национальное объединение"). Действующие министры и высшие государственные должностные лица в мероприятиях в Риге участия не принимали.
В Ригу также прибыли представители Эстонии, Литвы и Украины, которые несли флаги своих стран в колонне. Кроме того, в мероприятиях участвовали маргинальные политические активисты — бывший член радикальной организации Pērkonkrusts Игорь Шишкин, редактор националистической газеты DDD Айвар Гарда, антиглобалист Андрис Оролс и многие другие.
Постоянные оппоненты участников шествия — активисты левых и антифашистских организаций — отказались принимать предложение Рижской думы о переносе места проведения акции и призвали поддержать пикет Аллы Березовской.
Общее количество участников шествия, по оценкам полиции, составило около 2000 человек.
В целом, спокойно. Перед началом шествия у церкви Св.Иоанна двое активистов из Германии пытались развернуть плакат, но охрана и сотрудники полиции оттеснили их в сторону. Само шествие прошло без инцидентов. Портал Delfi вел текстовую трансляцию, она доступна ниже.
Тем не менее, по словам начальника Полиции порядка Артиса Велшса, было задержано пять человек. Двое мужчин выкрикивали "Позор Латвии!", и их задержали за сопротивление полиции. Еще три человека были задержаны за нарушение правил проведения пикетов, шествий и собраний. Среди задержанных — политический активист и публицист Александр Гильман, сообщает LETA. Велшс отметил, что общество, видимо, "научилось соблюдать права других на выражение своего мнения".
На момент публикации статьи — нет. Мы следим за ситуацией.
Большинство министров национального объединения Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".
С 17.30 до 19.00 возле памятника Свободы пройдет пикет, на котором планируется почтить память жертв латвийских гетто и концентрационных лагерей. Заявку на проведение пикета подала бывший редактор газеты "СМ" Алла Березовская.
16 марта 2017 года: День памяти легионеров
Теперь мы с чистой совестью заканчиваем текстовую трансляцию. Спасибо за внимание, наслаждаемся весной!
Похоже, что на этом все. Начальник Полиции порядка Артис Велшс заявил журналистам, что в течение дня было задержано пять человек, все они доставлены в участок полиции. Велшс отмечает, что это был самое спокойное 16 марта за последние годы.
А это протестующие из Германии, которых оттеснили от церкви http://www.delfi.lv/video/zinas/latvija/policija-kopa-ar-apsardzi-no-baznicas-teritorijas-aizveda-prom-divus-protestetajus-no-vacijas.d?id=48631193
Мы заканчиваем видеотрансляцию, но какое-то время еще будем вести текстовой онлайн. Главные моменты собрали: вот тут задержание двоих мужчин:http://www.delfi.lv/video/zinas/latvija/pie-brivibas-pieminekla-aiztur-divus-jaunus-viriesus-kuri-klaigaja-krievu-valoda.d?id=48631275
Еще одна акция - у посольства Франции. Туда евроскептик Станислав Букайн со своими единомышленниками пришел, по словам Букайна, чтобы "поддержать Маринку". Имеется в виду Марин Ле Пен.
Между тем, второй пикет - у посольства Германии - начал политический активист Янис Кузин. Он требует, чтобы Германия ввела экономические санкции против политиков, которые финансируют или поддерживают шествие легионеров. В пикете участвуют три человека.
Народ расходится. По данным LETA, двое мужчин, скандировавших "Позор!", задержала полиция.
На площади идут дискуссии об истории. Аргументы старые, но можно услышать и огненные монологи про сифилис у Ленина или про то, что латыши не умели строить из кирпича.
Лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс тоже пришел, все в порядке.
Пенсионеры, впрочем, спорят. Точнее, пенсионерки. И тех, кто кричал "позор", оттеснила полиция. Как сообщает наш корреспондент, на них были георгиевские ленточки. Информации о задержаниях пока не было.
Очень спокойная обстановка на этот раз.
Эстонские флаги тоже здесь - как всегда.
У подножия памятника столпотворение. Колонна поет.
Женщина в годах рассказывает корреспонденту телеканала РТР о том, как плохо жить в Латвии. "Вы не боитесь, что вас сейчас арестуют?" - спрашивает журналистка. "Пускай, там хоть кормить будут".
На площади начались крики - "Позор Латвии"! Журналисты и полиция бросаются к кричавшим. Журналистов больше.
Аллея из флагов. Тоже традиция
Журналист Юрис Кажа ведет свою видеотрансляцию. На западную аудиторию https://www.facebook.com/juris.kaza/videos/vb.749685697/10154493952430698/?type=2&theater¬if_t=live_video_explicit¬if_id=1489655773261090
Запели.
Судя по "звуковой дорожке", на месте много русскоязычных журналистов
По первоначальной оценке, в шествии принимают участие несколько сотен человек.
Шествие по улице Скарню началось. Все спокойно.
Тут обновляется фотогалерея: http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/foto-16-marta-na-ulicah-rigi.d?id=48630667
Имант Парадниекс говорит: у него есть надежда, что в будущем враждебное отношение к 16 марта пойдет на спад, а потом и исчезнет вовсе.
Еще одно уточнение - похоже, что протестующих из Германии было двое.
Журналисты на стартовой позиции
Янис Атис Круминьш рассказывает корреспонденту ПБК, что бог поддерживает организаторов мероприятия - погода хорошая. А программа сегодня обширная, и возложение цветов - только малая ее часть.
Колонна сформирована.
Депутат Сейма Янис Домбрава тоже на месте. То есть у нас на данный момент пять депутатов. Где Райвис Дзинтарс?
Айзсарги готовятся к шествию.
Ультра-националист Айвар Гарда со своими соратницами. Он тоже не пропускает такие мероприятия.
Между тем, к месту событий подтянули спецназ. Это тоже традиция.
В шествии, видимо, будут участвовать депутаты Сейма Александр Кирштейнс, Имантс Парадниекс, Карлис Креслиньш и Эдвинс Шноре.
Уточнение: его не задержали, а оттеснили на квартал от церкви, в которой проходило богослужение для участников шествия
Наш корреспондент сообщает, что только что был задержан антифашист из Германии. Он развернул плакат около церкви Св.Иоанна
За 10 минут до начала шествия сообщаем: по данным свежайшего опроса (Baltic International Bank Latvijas barometrs) настроение жителей Латвии стало более оптимистичным.
Шведский фотограф внезапно оказался в "эпицентре" https://twitter.com/UlfRehnholm/status/842294321344860160
Еще один (очень длинный и насыщенный фактурой) текст про 16 марта: http://www.delfi.lv/a/48630457
В шествии будут принимать участие и украинские активисты.
Полиция, кстати, патрулирует и на воде.
Рядом с Шишкиным антиглобалист Андрис Оролс.
Один из постоянных участников шествия, в прошлом активист радикальной организации "Перконкрустс" Игорь Шишкин тоже здесь.
Народ начинает собираться. Шествие к памятнику Свободы начнется в 11 часов.
Патриотический плакат, который призывает не повторять ошибок и становиться пушечным мясом
Прибыли гости из Литвы.
Уголок Старой Риги. Утро вполне сонное, разве что много полиции, в том числе кинологи с собаками.
Но если посмотреть в другую сторону, то видно, что полиция как всегда подготовилась.
Сегодня утром у Памятника свободы вот так
Публицист Бен Латковскис в Neatkarīgā пишет, что чествование легионеров ставит под вопрос движение национального сопротивления немецкой оккупации (Центральный комитет, Константин Чаксте). "Если легионеры - правильные, то кто тогда "курелиеши" (группа генерала Курелиса)?" http://nra.lv/viedokli/bens-latkovskis/203795-vienoties-piemineklim.htm
Текст бывшего политтехнолога Юргиса Лиепниекса перепубликовали несколько сайтов, перевели и на русский (гугл в помощь). "Латвия не была союзником Гитлера, и сопротивление разгрому Гитлера - это ни сопротивление латышского народа, ни символ, как утверждает Райвис Дзинтарс, ни что-то такое, чему латышский народ помогал в массовом порядке", - пишет Лиепниекс и делает вывод, что праздновать 16 марта латышскому народу нечего.http://puaro.lv/politika/jurgis-liepnieks-kapec-latviesiem-neko-nevajadzetu-svinet-vai-pieminet-16-marta/
Историк Каспарс Стродс на сайте официального издания Latvijas Vēstnesis пишет, что в признании 16 марта памятным днем нет необходимости. Однако государству стоило бы уделять больше внимания организациям, которые дискредитируют латвийское государство и действуют против его интересов. http://m.lvportals.lv/visi/viedokli?id=285847
Сайт Rus.lsm.lv обстоятельно рассказывает о мифах и фактах, связанных с латышским легионом Waffen SS (добровольцы, военные преступления, "меньшее зло" и т.д.) http://www.lsm.lv/ru/statja/analitika/latishskiy-legion-waffen-ss-fakti-traktovki-i-mifi.a228292/
Пока полиция в это солнечное утро собирается у Памятника Свободы, у нас небольшой обзор прессы. Карикатурист Агрис Лиепиньш в своей колонке в Latvijas Avīze призывает оставить в покое легионеров и дать им отметить этот день. По мнению Лиепиньша, все упоминания нацизма в этом контексте - происки кремлевской пропаганды, а совесть латышского легиона чиста. http://www.la.lv/izmisusas-sirdsapzinas-karaviri/
Глава Полиции Безопасности Нормундс Межвиетс прогнозирует, что "Россия и в этом году использует мероприятия памяти легионеров в Латвии для того, чтобы поддерживать свой созданный миф о возрождении фашизма в Латвии, и попытается международно дискредитировать наше государство".
В прошлом году 16 марта было такhttp://www.delfi.lv/a/47191971
Латвийский антинацистский комитет отказался от проведения своего мероприятия, поскольку Рижская дума отодвинула его "в котловину под мостом городского канала". ЛАК назвал предложение РД унизительным и призвал прийти к Памятнику Свободы в 17.30, чтобы зажечь свечи в память сотен тысяч мирных жителей Латвии, уничтоженных нацистами.
Действующие министры от Нацобъединения не будут принимать участия в шествии в Риге. Большинство отправится в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время". В 2014 году участие в шествии стоило должности министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису.
Диспозиция такова: в Риге пройдет четыре акци, среди которых традиционное шествие легионеров и их сторонников к памятнику Свободы. Оно начнется в 11 часов. http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/den-pamyati-legionerov-chto-budet-proishodit-v-rige-16-marta-utochneno.d?id=48626293
Доброе утро. Сегодня 16 марта, и это значит, что в Риге снова пройдут мероприятия памяти латышских легионеров, а также акции их противников. Портал Delfi в режиме онлайн будет сообщать, что происходи на улицах города.