В ходе расследования этого случая, который Минфин Латвии назвал "аферой, достойной 1990-х годов", БПБК не нашло доказательств того, что данный поступок Аболиньша был намеренным и что тогдашний мэр осознавал степень ответственности. В итоге уголовный процесс так и не был начат. В заключении БПБК указывалось также, что "не констатирован факт существенного вреда государству и муниципалитету".

Как уже сообщалось, Аболиньш подписал вексель на 200 млн евро. Как сказала BNS исполнявшая в то время обязанности мэра Лиелварде Вита Волонте: "Сам г-н Аболиньш объясняет, что это не заем, но у меня нет оснований не верить информации, предоставленной Госкассой". Вексель подписан с зарегистрированной в Лихтенштейне оффшорной компанией Riverside HK Ltd.

Аболиньш сказал BNS, что задумал взять эти деньги не как кредит, а как депозит для нужд Лиелвардского самоуправления, чтобы позднее можно было привлечь средства на реализацию проектов развития. "Моя ошибка была в том, что я подписал этот договор на 200 млн евро без согласования с думой. Поэтому я и расстался с должностью мэра", — сказал он.

На вопрос, зачем Лиелвардскому самоуправлению понадобился вексель на такую большую сумму, Аболиньш ответил: "Выдать вексель на меньшую сумму эта компания не согласилась". Главными проектами, к которым Аболиньш планировал привлечь средства для развития Лиелвардского самоуправления, он назвал развитие дорог, водопроводно-канализационной системы и создание променада вдоль Даугавы.

После того, как случай с 200-миллионным векселем стал достоянием общественности, депутаты Лиелвардской думы единогласно поддержали отставку Аболиньша с должности ее председателя.